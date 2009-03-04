سنای آمریکا "طرح جدیدی" را درباره ایران هسته ای بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر همین اساس سنای آمریکا از شب گذشته استماع یک هفته ای خود را درباره مبانی سیاست واشنگتن در قبال تهران آغاز کرد.

در همین رابطه سناتور "جان کری" رئیس کمیته امور خارجه سنا که جلسه استماع به ریاست وی برگزار می شود در جلسه شب گذشته گفت : ایران ضمن مذاکره با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اروپائیها، خطوط قرمز تعیین شده توسط جامعه جهانی را قبول ندارد و در آستانه تبدیل شدن به یک کشور هسته ای است.

کری در ادامه خواستار تعیین یک جدول زمانی برای رسیدن به پیشرفت در صورت انجام هر گونه مذاکره ای با ایران شد و مدعی شد که این مذاکرات باید با این تهدید واقعی همراه باشد که در صورت شکست مذاکرات ایران با تحریمهای بسیار شدیدتری از سوی جامعه جهانی و همچنین محدودیتهای بیشتر در تجارت و اقتصاد مواجه می شود.

در همین رابطه کارشناسان آمریکایی اعلام کردند : دولت جدید آمریکا نگاه مثبتی را در مقایسه با دولت بوش به ایران دارد و از تعیین خطوط قرمز برای ایران که ممکن است هیچگاه عملی نشوند خودداری می کند.

"ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا نیز در جلسه شب گذشته این باره گفت : شک دارم که ایران به راحتی از غنی سازی دست بردارد از همین رو بهتر است آمریکا حق غنی سازی ایران را به رسمیت بشناسد. از همین رو مذاکراتی مورد نیاز است تا چگونگی اجازه به ایران برای فعالیت غنی سازی بررسی شود. و یا در روشی دیگر اینکه چگونه باید حق غنی سازی را به رسمیت شناخت؟ مقیاس آن چیست؟ درجه شفافیت آن چه میزان خواهد بود؟ و اینکه میزان دسترسی آژانس به آن تا چه حد خواهد بود؟

هاس در ادامه افزود : تحریمها نیز باید مستقیما به این مطلب ربط داشته باشد که ایران تا چه حد با مقیاس این برنامه و شفافیت آن موافقت می کند.

اما در این میان برخی از سناتورها و مقامات دیگر آمریکا نگران حساسیتهای بی مورد رژیم صهیونیستی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران هستند.

در همین رابطه سناتور جمهوریخواه "جیمز ریچ" در تاثیر شدید از صهیونیستها گفت: این بسیار ساده لوحانه خواهد بود اگر گمان کنیم که اسرائیل درباره پیشرفت هسته ای ایران سکوت می کند. به نظر من مذاکرات باید شامل اقدامات اسرائیل برای دور نگاه داشتن ایران از تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای نیز باشد. ما باید اقدام تل آویو در حمله به تاسیسات هسته ای عراق و سوریه را در نظر داشته باشیم.

جلسه استماع سنا در حالی آغاز شده که دو روز قبل روزنامه هاآرتص از تعیین خط قرمزهای سیاست خارجی امریکا در قبال ایران از سوی رژیم صهیونیستی خبر داده بود.