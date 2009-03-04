برگزاری کارگاههای آموزشی مناسک حج برای دانشجویان دانشگاه آزاد

علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آموزشهای مناسک حج عمره پیش از اعزام دانشجویان در کارگاههای ویژه ای که هم برای دانشجویان پسر و هم برای دانشجویان دختر در نظر گرفته شده ارائه می شود تا این افراد بتوانند از این سفر ویژه استفاده بهتری ببرند.

وی خاطرنشان کرد: در این کارگاهها از نقطه آغاز حرکت تا بازگشت دانشجویان و تمام مدت زمانی که دانشجویان در عربستان حضور دارند برای این افراد تشریح می شود. پس از بازگشت نیز مانند سالهای گذشته دانشجویان می توانند خاطرات و تجربیات خود را در قالب مسابقه و جشنواره ای به نام تولدی نو به دانشگاه ارائه دهند.

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: نشریات و جزوات آموزشی نیز درخصوص حج عمره دانشجویی آماده شده و در قالب بسته های آموزشی از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در اختیار دانشجویان قرار خواهد تا دانشجویان با آگاهی کافی به این سفر الهی مشرف شوند.

صالحی ادامه داد: در حج عمره دانشجویی سال جاری دو هزار و 612 دانشجوی دختر، دو هزار و 612 دانشجوی پسر، هزار و 200 دانشجوی متاهل و هزار و 200 نفر ازاساتید دانشگاه آزاد اسلامی به حج عمره دانشگاهی و دانشجویی اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: 30 درصد از کل سهمیه حج عمره دانشجویی سال جاری دانشگاههای سراسر کشور به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافته است.