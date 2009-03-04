  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

برگزاری کارگاههای آموزشی مناسک حج برای دانشجویان دانشگاه آزاد

برگزاری کارگاههای آموزشی مناسک حج برای دانشجویان دانشگاه آزاد

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پیش از اعزام کاروان های حج عمره دانشجویی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در کارگاههای آموزشی مناسک حج شرکت می کنند.

علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آموزشهای مناسک حج عمره پیش از اعزام دانشجویان در کارگاههای ویژه ای که هم برای دانشجویان پسر و هم برای دانشجویان دختر در نظر گرفته شده ارائه می شود تا این افراد بتوانند از این سفر ویژه استفاده بهتری ببرند.

وی خاطرنشان کرد: در این کارگاهها از نقطه آغاز حرکت تا بازگشت دانشجویان و تمام مدت زمانی که دانشجویان در عربستان حضور دارند برای این افراد تشریح می شود. پس از بازگشت نیز مانند سالهای گذشته دانشجویان می توانند خاطرات و تجربیات خود را در قالب مسابقه و جشنواره ای به نام تولدی نو به دانشگاه ارائه دهند.

مدیر کل آموزش فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: نشریات و جزوات آموزشی نیز درخصوص حج عمره دانشجویی آماده شده و در قالب بسته های آموزشی از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در اختیار دانشجویان قرار خواهد تا دانشجویان با آگاهی کافی به این سفر الهی مشرف شوند.

صالحی ادامه داد: در حج عمره دانشجویی سال جاری دو هزار و 612 دانشجوی دختر، دو هزار و 612 دانشجوی پسر، هزار و 200 دانشجوی متاهل و هزار و 200 نفر ازاساتید دانشگاه آزاد اسلامی به حج عمره دانشگاهی و دانشجویی اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: 30 درصد از کل سهمیه حج عمره دانشجویی سال جاری دانشگاههای سراسر کشور به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص یافته است.

کد مطلب 843194

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها