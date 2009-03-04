بسته پیشنهادی اوباما به مدودف برای بازتعریف مناسبات آمریکا و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از این مقامات گزارش داد: این ابتکار عملها برای تحکیم مناسبات متزلزل دو طرف طراحی می شوند و شامل از سرگیری گفتگوها در زمینه کنترل تسلیحات در بهار سال جاری ، فعال سازی دوباره شورای ناتو- روسیه و بازنگری احتمالی آمریکا در برنامه های خود برای استقرار سپر موشکی در اروپاست.

بر پایه این گزارش، این پیشنهادها که قرار است " باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا آنها را به " دیمیتری مدودف" همتای روسی خود در اولین دیدار خود با وی ارائه دهد، همچنین شامل تقویت همکاری اقتصادی بین واشنگتن و مسکو است.

به نوشته این روزنامه، دولت اوباما امیدوار است که پیشنهاد یک رابطه جدید راهبردی، روسیه را تشویق کند که در رسیدن به اهداف آمریکا در قبال افغانستان و ایران کمک بیشتری کند.

بر پایه این گزارش، در حالیکه تیم امنیت ملی اوباما برای تدوین این بسته تلاش می کند، اما مقامات دولت آمریکا همچنان نسبت به پذیرش آن از سوی دولت روسیه تردید دارند.

