کنفرانس شرم الشیخ نمایشی بود/ حماس تسلیم باج خواهی ها نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نزال در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: سیاسی کردن بازسازی نوارغزه و مشروط کردن آن به لزوم به رسمیت شناختن کمیته چهارجانبه از سوی حماس جایز نیست.

نزال با بیان اینکه ارتباطی میان شروط کمیته چهارجانبه و بازسازی غزه وجود ندارد، خواستار عدم باج خواهی از حماس در این زمینه شد.

وی کنفرانس بازسازی غزه را نمایشی توصیف و اعلام کرد که معیار موفقیت آن با مشارکت بسیاری از کشورها سنجیده نمی شود بلکه با چگونگی ارسال این کمک ها به غزه سنجیده می شود.

این رهبر برجسته حماس در ادامه گفت که امکان ندارد کسی بتواند روند بازسازی غزه را بدون توافق با دولت منتخب فلسطین در نوارغزه انجام دهد و نادیده گرفتن این واقعیت پیامدهای منفی بر جا خواهد گذاشت.

لازم به ذکر است که حاضران در کنفرانس بازسازی غزه متعهد شدند که مبلغ 4 میلیارد و 481 میلیارد دلار به اسم بازسازی غزه در اختیار ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دهند.

در این کنفرانس یک روزه که روز گذشته در شرم الشیخ برگزار شد، سران و وزیران خارجه 71 کشور و همچنین نمایندگان 16 سازمان منطقه ای و بین المللی حضور داشتند.