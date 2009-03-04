حضور مقامات بلند پایه کشوری و لشگری در کنفرانس بین المللی فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، در اجلاس بین المللی فلسطین که از صبح امروز در سالن اجلاس سران تهران آغاز به کارکرده است، حجت الاسلام ناطق نوری، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حجت الاسلام رازینی، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه، محمد علی حسینی، حجت الاسلام اختری، حجت الاسلام دری نجف آبادی، آیت الله خزعلی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله امامی کاشانی، سردار سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی، محمدی گلپایگانی، محمدحسن ابوترابی فرد و ... حضور یافته اند.

همچنین از نکات قابل توجه این اجلاس حضور نمایندگان اقلیتهای مختلف دینی از جمله روحانیون مذهبی مسیحیان و یهودیان در اجلاس بین المللی فلسطین است.

در این اجلاس جمعی از چهره های برجسته یهودیان ضد صهیونیست نیز حضور دارند.

از دیگر نکات قابل توجه این کنفرانس این است که بخش قابل توجهی از حاضران در اجلاس چفیه های مخصوص حماس را بر گردن آویخته اند.

هم اکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی در این کنفرانس در حال سخنرانی هستند.