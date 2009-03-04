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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

نمایشگاه پوستر و کاریکاتور هنرمندان معلول افتتاح شد

نمایشگاه پوستر و کاریکاتور هنرمندان معلول افتتاح شد

نمایشگاه پوستر و کاریکاتور هنرمندان معلول با موضوع "معلول و معلولیت و مناسب‌سازی" دیروز سه‌شنبه 13 اسفندماه در پردیس سینمایی ملت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها پردیس سینمایی ملت میزبان نمایشگاهی شامل آثار خلق شده هنرمندان معلول کشور در زمینه پوستر و کاریکاتور است.  در این نمایشگاه 74 پوستر و 76 کاریکاتور با موضوع "معلول و معلولیت و مناسب‌سازی" به نمایش درآمده است.

"معلول ناتوان نیست"، "معلولیت محرومیت نیست" و "معلولیت نقص نیست، پایداری است" از جمله عناوین برخی از پوسترهای به نمایش درآمده در این نمایشگاه است. همچنین آثار متنوعی در زمینه کاریکاتور و نگاه به وضعیت معلولان در جامعه در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

کد مطلب 843200

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