نمایشگاه پوستر و کاریکاتور هنرمندان معلول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها پردیس سینمایی ملت میزبان نمایشگاهی شامل آثار خلق شده هنرمندان معلول کشور در زمینه پوستر و کاریکاتور است. در این نمایشگاه 74 پوستر و 76 کاریکاتور با موضوع "معلول و معلولیت و مناسب‌سازی" به نمایش درآمده است.

"معلول ناتوان نیست"، "معلولیت محرومیت نیست" و "معلولیت نقص نیست، پایداری است" از جمله عناوین برخی از پوسترهای به نمایش درآمده در این نمایشگاه است. همچنین آثار متنوعی در زمینه کاریکاتور و نگاه به وضعیت معلولان در جامعه در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.