در صورت انصراف آمریکا از سیستم موشکی ما مقابله نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "آناتولی سردیکف" روز گذشته پس از دیدار با "فرانس یوزف یونگ" وزیر دفاع آلمان در مسکو گفت: اگر ایالات متحده سامانه ضدموشکی خود را در اروپا مستقر نکند، روسیه نیز دست به اقدام مشابه برای مقابله با آن نخواهد زد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

روسیه برای مقابله با این طرح چندی پیش اعلام کرد که در صدد استقرار سیستمی در کالنینگراد برای مقابله با آن است.

سردیکف می گوید: روسیه هرگونه پیشنهادی که در ارتباط با توقف استقرار سپر ضد موشکی در اروپا باشد را مثبت ارزیابی می کند.

تحلیلگران بر این باورند که بحران مالی کنونی به احتمال زیاد عزم آمریکا را برای اجرایی کردن این سامانه با مشکل رو به رو خواهد کرد.

در همین حین همچنین روز گذشته منابع روسی و آمریکایی از نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به همتای روسی خود در زمینه مصالحه این دو کشور در خصوص این سامانه خبر داده بود.

گرچه این خبر امروز تکذیب شد اما گفته می شد که اوباما در این نامه به روسیه پیشنهاد داده است که در صورتی از استقرار این سامانه منصرف خواهد شد که روسیه نیز دست از حمایت از برنامه هسته ای ایران بردارد.

آگاهان عقیده دارند در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا چنین نامه ای را نوشته باشد با توجه به این واقعیت که ادامه این سپر موشکی برای دولت اوباما مشکل است این کشور بر آن است تا در صورت عدم اجرای آن، از این روند بهره برداری بهینه کرده باشد.

سردیکف ضمن تفسیر خبر نامه اوباما اطلاع داد که فعلاً این پیشنهادات را به صورت کتبی ندیده است.