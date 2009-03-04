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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۸

از سوی وزیر علوم صورت گرفت/

انتصاب روسای مرکزهیئتهای امنا و مرکزهمکاریهای علمی وبین المللی وزارت علوم

انتصاب روسای مرکزهیئتهای امنا و مرکزهمکاریهای علمی وبین المللی وزارت علوم

روسای مراکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی و مرکز همکاریهای علمی و بین المللی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ارتقاء دو اداره کل همکاریهای علمی بین‌ المللی و هیئتهای امنا و هیئت ممیزه مرکزی به مرکز، دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر مهدی ایرانمنش را به سمت رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی، دکتر ارسلان قربانی به عنوان رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی منصوب کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران این پستها همتراز معاون وزیر تلقی می شوند. 

کد مطلب 843202

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