انتصاب روسای مرکزهیئتهای امنا و مرکزهمکاریهای علمی وبین المللی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ارتقاء دو اداره کل همکاریهای علمی بین‌ المللی و هیئتهای امنا و هیئت ممیزه مرکزی به مرکز، دکتر محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر مهدی ایرانمنش را به سمت رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه مرکزی، دکتر ارسلان قربانی به عنوان رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی منصوب کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران این پستها همتراز معاون وزیر تلقی می شوند.