بازداشت 16 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، یک منبع امنیتی مصر در این رابطه اعلام کرد که بازداشت اعضای اخوان المسلمین در استان "الغربیه" در "دلتا النیل" واقع در شمال قاهره صورت گرفته است.

گروه اخوان المسلمین مصر نیز در این رابطه اظهار داشت که "مصطفی طاهر الغنیمی" دبیر کل انجمن پزشکان استان و نیز صاحب شرکت پیمانکاری شهر "طنطا" در میان افراد بازداشت شده قرار دارند.

بنا بر اعلام گروه اخوان المسلمین، این بازداشت ها در استان های "البحیره"، "المنوفیه"، "الاسکندریه"، "الجیزه"، "الدقهلیه"، "الشرقیه" و "الاسماعیلیه" صورت گرفت.

این گروه همچنین اعلام کرد که بازداشت اعضای اخوان المسلمین در واکنش به برپایی تظاهرات ضد اسرائیلی این گروه در جریان جنگ 22 روزه غزه صورت می گیرد.

لازم به ذکر است گروه اخوان المسلمین 20 درصد کرسی های پارلمان مصر را در اختیار دارد.