حریفان نمایندگان ایران در روزهای پایانی هفته به میدان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

لیگ برتر عربستان

پنجشنبه - 15/12/87

* الاتحاد - الاتفاق

* الشباب - الهلال

لیگ برتر امارات

جمعه - 16/12/87

* الجزیره - الاهلی

* الشباب - العین

شنبه - 17/12/87

* عجمان - الشارجه

لیگ ستارگان قطر

پنجشنبه - 15/12/87

* الغرافه - ام صلال

لیگ ازبکستان

پنجشنبه - 15/12/87

* بنیادکار - قزل قم زرافشان

* اف کی آندیجان - پاختاکور

گروه بندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا:

گروه A

* الهلال عربستان، صبای قم، الاهلی امارات و پاختاکور ازبکستان

گروه B

* پرسپولیس ایران، الشباب عربستان، الغرافه قطر و الشارجه امارات

گروه C

* الاتحاد عربستان، استقلال ایران، الجزیره امارات و ام صلال قطر

گروه D

* بنیادکار ازبکستان، سپاهان ایران، الشباب امارات و الاتفاق عربستان