حریفان نمایندگان ایران در روزهای پایانی هفته به میدان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
لیگ برتر عربستان
پنجشنبه - 15/12/87
* الاتحاد - الاتفاق
* الشباب - الهلال
لیگ برتر امارات
جمعه - 16/12/87
* الجزیره - الاهلی
* الشباب - العین
شنبه - 17/12/87
* عجمان - الشارجه
لیگ ستارگان قطر
پنجشنبه - 15/12/87
* الغرافه - ام صلال
لیگ ازبکستان
پنجشنبه - 15/12/87
* بنیادکار - قزل قم زرافشان
* اف کی آندیجان - پاختاکور
گروه بندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا:
گروه A
* الهلال عربستان، صبای قم، الاهلی امارات و پاختاکور ازبکستان
گروه B
* پرسپولیس ایران، الشباب عربستان، الغرافه قطر و الشارجه امارات
گروه C
* الاتحاد عربستان، استقلال ایران، الجزیره امارات و ام صلال قطر
گروه D
* بنیادکار ازبکستان، سپاهان ایران، الشباب امارات و الاتفاق عربستان
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