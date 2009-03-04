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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۹

در قالب لیگ های مختلف ؛

حریفان نمایندگان ایران در روزهای پایانی هفته به میدان می روند

حریفان نمایندگان ایران در روزهای پایانی هفته به میدان می روند

تیم‌های هم‌گروه نمایندگان کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا طی روزهای پایانی هفته جاری در لیگ‌های داخلی کشور خود به میدان می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

لیگ برتر عربستان
پنجشنبه - 15/12/87
* الاتحاد - الاتفاق
* الشباب - الهلال

لیگ برتر امارات
جمعه - 16/12/87
* الجزیره - الاهلی
* الشباب - العین
شنبه - 17/12/87
* عجمان - الشارجه

لیگ ستارگان قطر
پنجشنبه - 15/12/87
* الغرافه - ام صلال

لیگ ازبکستان
پنجشنبه - 15/12/87
* بنیادکار - قزل قم زرافشان
* اف کی آندیجان - پاختاکور

گروه بندی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا:
گروه A
* الهلال عربستان، صبای قم، الاهلی امارات و پاختاکور ازبکستان

گروه B
* پرسپولیس ایران، الشباب عربستان، الغرافه قطر و الشارجه امارات

گروه C
* الاتحاد عربستان، استقلال ایران، الجزیره امارات و ام صلال قطر

گروه D
* بنیادکار ازبکستان، سپاهان ایران، الشباب امارات و الاتفاق عربستان

کد مطلب 843204

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