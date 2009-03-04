پارک پرندگان بروجرد ؛ مروری کوتاه بر زیباییهای طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، پارک پرندگان شهرستان بروجرد دارای 573 قطعه پرنده از انواع مختلف پرندگان است که هر ساله شاهد بازدید علاقمندان بسیاری از نقاط مختلف استان و کشور است.

انواع قرقاول گردن حلقه ای، بلژیکی، نقره ای، ریورز و سفید، انواع طوطی اسکندری، کاسکو، آمازون، سنگال، راهب، خورشیدی، پاتاگونیا، آواز خوان و خورشیدی، انواع قناری معمولی و روسی، انواع طاووس، انواع مرغ مینا، انواع پرندگان شکاری از جمله عقاب، دلیچه و شاهین، انواع بوقلمون، انواع پرندگان آبزی از جمله پلیکان، درنا، مرغابی و اردک، انواع تراکو و انواع شترمرغ آفریقایی تنها بخش کوچکی از پرندگان این پارک زیبا در شهرستان بروجرد است که هر کدام نشانی از خلقت بی همتای یگانه خالق هستی هستند.

پارک پرندگان بروجرد یکی از پربازدیدترین پارک های غرب کشور

پارک پرندگان شهر بروجرد در مجموعه باغ فدک این شهرستان قرار دارد. مجموعه تفریحی فدک شهرستان بروجرد در سال 84 به همت شهرداری بروجرد با صرف میلیارد ها ریال دیوار کشی آن با تملک بخشی از زمین و همچنین توافق با مالکان در جنوب غربی شهر بروجرد آغاز شد.

فاز یک و دو مجموعه تفریحی فدک بروجرد در کمتر از یکسال به بهره برداری رسید که با توجه به موقعیت موجود و شرایط افلیمی این مجموعه راه اندازی پارک پرندگان می توانست این مجموعه را تکمیل کند.

پارک پرندگان شهرستان بروجرد به عنوان اولین پارک پرندگان لرستان با الگوگرفتن از پارک های پرندگان کشور از جمله پارک پرندگان شهر اصفهان آغاز شد که امروزه به یکی از پربازدیدترین پارک های پرندگان غرب کشور بدل شده است.

پارک پرندگان بروجرد با توجه به موقعیت منحصر بفرد طبیعی آن و همچنین موقعیت جغرافیایی شهر بروجرد در مسیر شمال به جنوب هر ساله پذیرای مهمانان و بازدیدکنندگان بسیاری از شهرهای مختلف کشور از جمله همدان، مرکزی، تهران، تبریز و شیراز و دیگر استانهای کشور بوده است.

ساختار پارک پرندگان مجموعه تفریحی فدک شهر بروجرد کاملا فنی بوده و دسته بندی مکانهای نگهداری پرندگان در این پارک مطابق اصولی علمی و تخصصی صورت گرفته است.

پارک پرندگان شهر بروجرد در حال حاضر علاوه بر گونه های متنوع پرندگان محلی برای نگهداری و زیست حیوانات دیگری چون اسب، گوزن، آهو، خرگوش، سنجاب، میمون و انواع سگ های ایرانی و خارجی می باشد.

پارک پرندگان بروجرد پذیرای 80 هزار بازدید کننده در سال/ مجموعه فدک توسعه می یابد

مدیر سازمان پارکها و فضای سبز شهرستان بروجرد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: سازمان فضای سبز با همکاری شرکت حامیان کیش قراداد توسعه مجموعه تفریحی فدک بروجرد را به امضا رسانده است.

احمد عبدی زاده یادآور شد: این مجموعه تفریحی در هشت فاز متنوع توسعه خواهد یافت که پارک پرندگان بروجرد نیز در قالب سه فار توسعه می یابد.

وی با اشاره به استقبال مردم از پارک پرندگان شهرستان بروجرد، خاطر نشان کرد: در طول سال بیش از 80 هزار نفر از مجموعه تفریحی علمی فدک و پارک پرندگان بروجرد بازدید می کنند.

مدیر سازمان پارکها و فضای سبز شهرستان بروجرد با تشریح تمهیدات اندیشیده شده برای نوروز سال آینده، یادآور شد: برای ایام تعطیلات سال آینده قفس هایی برای پرندگان در نظر گرفته شده است که پرندگان را در آنها به نمایش خواهیم گذاشت.

عبدی زاده با بیان اینکه در پارک پرندگان بروجرد بیش از 18 گونه مختلف پرنده زندگی می کنند، افزود: طوطی، فنچ، قناری، بلبل، یاکریم، طاووس، پرندگان شکاری، پرندگان آبزی، انواع تراکو و شترمرغ آفریقایی از جمله این پرندگان هستند.

به هر حال توسعه مجموعه تفریحی فدک بروجرد و همچنین پارک پرندگان این مجموعه می تواند نقش تاثیرگذاری در جذب مهمانان نوروزی و همچنین علاقمندان به طبیعت در این نقطه از استان بکر و زیبای لرستان داشته باشد.