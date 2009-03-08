محققان کشور موفق به تولید سرکه چوب برای ضدعفونی گیاهان شدند

آرزو سراج مدیر فروش شرکت شیمی پژوهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: محققان این شرکت با تقطیر چوب موفق به تولید سرکه چوب شدند.

وی افزود: این نوع سرکه برای ضد عفونی کردن گیاهان و افزایش رشد برگهای گیاهان به کار برده می شود.

سراج همچنین از تولید زغالهای بیریکت (قالبی) خبر داد و اظهار داشت: این نوع زغال بدون استفاده از خاک اره و ضایعات کشاورزی تولید شده است. مواد این زغال تحت فشار به صورت قالبی در می آیند و با انتقال به کوره تبدیل به زغال می شود.

سراج به مزایای زغال بریکت شده اشاره و خاطرنشان کرد: در این نوع زغال هیچ ماده افزودنی وجود ندارد از این رو بدون ایجاد آلودگی نسبت به زغالهای معمولی حرارت بیشتری تولید می کند.