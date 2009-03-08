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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

با هدف افزایش رشد برگ گیاهان/

محققان کشور موفق به تولید سرکه چوب برای ضدعفونی گیاهان شدند

محققان کشور موفق به تولید سرکه چوب برای ضدعفونی گیاهان شدند

محققان مرکز رشد اردبیل با تقطیر چوب موفق به تولید سرکه چوب شدند که این نوع سرکه برای ضد عفونی کردن گیاهان به کاربرده می شود.

آرزو سراج مدیر فروش شرکت شیمی پژوهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: محققان این شرکت با تقطیر چوب موفق به تولید سرکه چوب شدند.

وی افزود: این نوع سرکه برای ضد عفونی کردن گیاهان و افزایش رشد برگهای گیاهان به کار برده می شود.

سراج همچنین از تولید زغالهای بیریکت (قالبی) خبر داد و اظهار داشت: این نوع زغال بدون استفاده از خاک اره و ضایعات کشاورزی تولید شده است. مواد این زغال تحت فشار به صورت قالبی در می آیند و با انتقال به کوره تبدیل به زغال می شود.

سراج به مزایای زغال بریکت شده اشاره و خاطرنشان کرد: در این نوع زغال هیچ ماده افزودنی وجود ندارد از این رو بدون ایجاد آلودگی نسبت به زغالهای معمولی حرارت بیشتری تولید می کند.

کد مطلب 843208

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