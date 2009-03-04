سالانه 4500 تن برنج در شیرون چرداول تولید می شود

عزیز مرادحاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: شهرستان شیروان چرداول یکی از قطبهای کشاورزی در استان ایلام است و در حال حاضر در بخش کشاورزی این شهرستان 257 حلقه چاه کشاورزی، 100 کیلومتر کانال کشاورزی، 10 هزار طرح مکانیزه کشاورزی، 500 هکتار باغات، چهار ایستگاه پمپاژ و...وجود دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرستان شیروان چرداول یکی از قطبهای تولید برنج محلی است، خاطرنشان کرد: سالانه چهار هزار و 500 تن برنج در این شهرستان تولید می شود.

مرادحاصلی عنوان کرد: در حال حاضر 65 واحد مرغداری با 700 قطعه تولید، سه واحد مرغ تخم گذار با 80 هزار قطعه نیز در این شهرستان در حال فعالیت هستند.

این مسئول یادآور شد: 51 کارخانه در شهرستان شیروان چرداول در حال احداث هستند یا به بهره برداری رسیده اند.