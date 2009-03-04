مذاکرات پاکستان با قطر برای واردات LNG

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنشریه اقتصادی " اویل اند گاز ژورنال" مقامات نفتی پاکستان اعلام کردند: به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود و افزایش نیاز این کشور به گاز مایع، مذاکرات خود را با قطر برای واردات ال ان جی اغاز کرده ایم.

همچنین مقامات نفتی پاکستان از شروع مکاتبات خود با شرکت نفتی بزرگ " شل" برای واردات ال ان جی از قطر خبر دادند. شرکت شل طی قراردادی با قطر پیمانکار صادرات ال ان جی این کشور است.

این در شرایطی است که وزارت نفت پاکستان اعلام کرد: هنوز با قطر به توافق نهایی نرسیده ایم و امضای نهایی این قرارداد تا ماه ژوئن سالجاری میلادی انجام نمی گیرد.

در همین حال مصرف داخلی گاز پاکستان موجب شده است که در صورت نهایی نشدن خط لوله صلح این کشور تا سال 2015 دچار بحران تامین انرژی شود.