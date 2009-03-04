به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این فیلم برای یادبود تاسیس چین کمونیستی در سال 1949 ساخته میشود و اکنون در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارد. جزئیات داستان هنوز اعلام نشده است.
ییمو 57 ساله که سال 2008 طراح مراسم افتتاحیه و اختتامیه بازیهای المپیک پکن بود، سازنده فیلمهای پرفروش چون "قهرمان" و "خانه خنجرهای پران" است و سه بار در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان نامزد بوده است.
ییمو در عین حال به خبرگزاری شینهوا گفت از او دعوت شده مسئولیت هماهنگی نمایش آتشبازی مراسم شصتمین سالگرد تاسیس چین کمونیستی در روز اول اکتبر را به عهده بگیرد.
این نمایش با رژه نظامی در میدان تیانانمن در پکن همراه است. فیلمهای اول ییمو عمدتا در چین اجازه نمایش پیدا نمیکرد، اما فیلمهای اخیر او به خاطر مضامین میهنپرستانه مورد توجه مقامات چینی قرار گرفته است.
"ذرت سرخ"، "فانوس سرخ را بلند کن"، "داستان کیو جو" و "قهرمان" از دیگر فیلمهای ییمو است که از سال 2006 و پس از حماسه تاریخی "نفرین گل طلایی" فیلم دیگری نساخته است.
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