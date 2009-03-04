احتمال کناره گیری سایپا از لیگ والیبال ایران/ مسئولان طعنه می زنند

سعید تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیروز در نشستی که با حضور مدیران فدراسیون والیبال و رئیس سازمان لیگ برگزار شد در مورد مسائل اخیر لیگ برتر و اعتراضاتی که باشگاه سایپا نسبت به این قضیه داشت، صحبت کردیم. هیچ مشکلی نبود و حتی در بسیاری موارد راضی شدیم. اما صحبت‎‌های رئیس سازمان لیگ (مصاحبه روز گذشته حداد با خبرگزاری مهر) باعث شد موضع‌گیری خود را نسبت به ادامه فعالیت در عرصه باشگاهی تغییر دهیم.

سخنگوی باشگاه سایپا با اشاره به صحبت‌های محمود حداد خاطرنشان کرد: وی با نوعی طعنه و کنایه در مورد بودجه میلیاردی باشگاه سایپا در تیم والیبال صحبت کردند. اگر در عرصه والیبال بودجه‌ای صرف می‌شود باید بابت آن خوشحال بود نه اینکه آن را به بهانه‌ای برای حمله انتقادآمیز به سمت باشگاه مربوطه قرار داد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل به طور حتم در مورد تیمداری در دوره آتی مسابقات باشگاهی کشور تجدید نظر خواهیم کرد. از این پس با تامل بیشتری در مورد والیبال و حضور در این عرصه تصمیم می‌گیریم. به واقع ترجیح می‌دهیم بودجه خود را در جایی و برای رشته‌ای هزینه کنیم که جای قدردانی از سوی متولیان آن رشته را داشته باشد، نه اینکه از آن با طعنه یاد کنند.

تقی‌زاده با بیان اینکه مدیران سایپا اعتراضات مربیان تیم والیبال این باشگاه را در هیچ مرجعی غیر از فدراسیون والیبال عنوان نکردند، یادآور شد: زمانی ادعاهای فدراسیون والیبال در مورد اشتباه بودن اعتراضات خود را می‌پذیریم که یک مرجع منصف ما را قانع کند. در حالیکه ما به هیچ مرجع منصفی مراجعه نکردیم.

قائم مقام مدیر ورزش باشگاه سایپا با تاکید بر اینکه حق گرفتنی است نه دادنی، تصریح کرد: رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال بر چه اساس ما را به تصرف جایگاهی غیر از آنچه حقمان است، محکوم می‌کند؟

سخنگوی باشگاه سایپا با بیان اینکه افتخار والیبال سایپا همکاری با فرید صائبی است، گفت: اینکه این مربی پیش از حضور در سایپا مربی تیم ملی والیبال نشسته بوده و به جانبازان و معلولان کشور خدمت می‌کرده است، مایه مباهات و سربلندی مسئولان سایپاست. خصوصا اینکه افتخارات والیبال نشسته در سطح جهان بسیار بیشتر از والیبال ایستاده است. اگر بازهم بحث بازگشت فریدصائبی در والیبال نشسته مطرح شود، از آن استقبال کرده و حتی این مربی را حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: طبق مدارکی که از سوی فدراسیون والیبال صادر شده است فرید صائبی مربیگری درجه یک را دارد. چه طور رئیس سازمان لیگ به خود اجازه می‌دهد که او را یک مربی درجه یک معرفی کند. اصلا مگر مربیان درجه یک می‌توانند روی نیمکت مربیان تیم‌های لیگ برتری بنشینند.

تقی زاده به حرفه‌ای بودن تیم والیبال سایپا اشاره کرد و تصریح کرد: به طور رسمی حمایت خود را از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم والیبال سایپا اعلام می‌کنیم. اگر روند برگزاری مسابقات سالم پیگیری می‌شد قطعا آنها می‌توانستند نتیجه حرفه‌ای بودن خود را بگیرند.