داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه در راستای بهینه‌ سازی مصرف انرژی، لامپ ‌های پرمصرف از معابر و خیابان‌های شهر اراک جمع آوری شده است افزود: جمع ‌آوری لامپ ‌های پرمصرف از واحدهای تجاری و توزیع لامپ کم مصرف به این واحدها از سوی بازرسان شرکت در شهرهای اراک، دلیجان و ساوه از جمله اقدامات این شرکت در این زمینه بوده است.

وی از دیگر اقدامات این شرکت را برگزاری همایش‌های مدیریت مصرف و آموزش بهینه ‌سازی مصرف انرژی به معلمان و شش هزار و 500 دانش آموز عنوان کرد و گفت: در راستای کاهش تلفات انرژی الکتریکی نیز برق غیرمجاز شناسایی و جمع ‌آوری شده است.

عابدی تصریح کرد: دستکاری کنتورهای برق و استفاده از برق‌ های غیرمجاز، برداشت غیرقانونی و غیرشرعی از بیت ‌المال به شمار می ‌آید و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می ‌گیرند.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از ابزارهای رسانه ‌ای موثر در این ارتباط، تدوین دستورالعمل‌ و اصول آموزش مستقیم و غیرمستقیم بهینه‌ سازی مصرف انرژی از عوامل موثر در فرهنگ‌ سازی مدیریت مصرف انرژی است.