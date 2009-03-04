  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۰

توزیع 750 هزار لامپ کم مصرف یارانه‌ای در استان مرکزی

توزیع 750 هزار لامپ کم مصرف یارانه‌ای در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: در راستای کاهش تلفات و مصرف بهینه در سال جاری 750 هزار لامپ کم مصرف یارانه‌ای در استان مرکزی توزیع شد.

داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه در راستای بهینه‌ سازی مصرف انرژی، لامپ ‌های پرمصرف از معابر و خیابان‌های شهر اراک جمع آوری شده است افزود: جمع ‌آوری لامپ ‌های پرمصرف از واحدهای تجاری و توزیع لامپ کم مصرف به این واحدها از سوی بازرسان شرکت در شهرهای اراک، دلیجان و ساوه از جمله اقدامات این شرکت در این زمینه بوده است.

وی از دیگر اقدامات این شرکت را برگزاری همایش‌های مدیریت مصرف و آموزش بهینه ‌سازی مصرف انرژی به معلمان و شش هزار و 500 دانش آموز عنوان کرد و گفت: در راستای کاهش تلفات انرژی الکتریکی نیز برق غیرمجاز شناسایی و جمع ‌آوری شده است.

عابدی تصریح کرد: دستکاری کنتورهای برق و استفاده از برق‌ های غیرمجاز، برداشت غیرقانونی و غیرشرعی از بیت ‌المال به شمار می ‌آید و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می ‌گیرند.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از ابزارهای رسانه ‌ای موثر در این ارتباط، تدوین دستورالعمل‌ و اصول آموزش مستقیم و غیرمستقیم بهینه‌ سازی مصرف انرژی از عوامل موثر در فرهنگ‌ سازی مدیریت مصرف انرژی است.

کد مطلب 843220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها