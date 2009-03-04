مقاومت وجدان جهانی را بیدار کرد / طلسم مصونیت ‌صهیونیست ها رابشکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه در آیین آغاز به کار کنفرانس بین المللی "حمایت از فلسطین مظهر مقاومت"، "غزه قربانی جنایت" در تهران، سخن می گفتند تاکید کردند: این اولین قدمی است که باید برداشته شود. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب باید محاکمه شوند. اگر جنایتکار مجازات شود راه جنایت برای آنان که انگیزه و جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد.

مشروح بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این کنفرانس بین المللی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

به شما میهمانان گرامی، علما و متفکران و سیاستمداران و مجاهدان که در چهارمین گردهمایی برای دفاع از فلسطین به جمهوری اسلامی ایران آمده‌اید خوشامد می‌گویم.

در فاصله‌ این اجلاس با اجلاس قبلی که در روزهای 15 تا 17 ربیع‌الاول سال 1427 هجری قمری در تهران تشکیل شد حوادث مهم و تعیین‌کننده‌ ای اتفاق افتاده است که افق آینده را در قضیه‌ فلسطین روشنتر و وظایف ما را درباره‌ این مسئله‌ همچنان اصلیِ دنیای اسلام آشکارتر می‌سازد.



از جمله‌ این حوادث مهم، شکست شگفت‌آور نظامی و سیاسی اسرائیل در برابر مقاومت اسلامی در جنگ 33 روزه‌ لبنان در سال 1427 هجری‌قمری و ناکامی خفت‌‌آور رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه‌ی جنایتکارانه‌اش با مردم و دولت قانونی فلسطین در غزه است.



اکنون رژیم غاصب که چند دهه با ارتش و تسلیحات خود و با پشتیبانی نظامی و سیاسی امریکا، چهره‌ ای مهیب و شکست‌ناپذیر نشان می‌داد دو بار از نیروهای مقاومت که با اتکا به خدا و مردم، بیش از اتکا به سلاح و تجهیزات می‌جنگیدند، شکست‌خورده و با وجود تمرینها و آماده‌سازیهای نظامی و سازمانهای عریض و طویل اطلاعاتی و حمایت بیدریغ امریکا و بعضی دولتهای غربی و همدستی برخی منافقان جهان اسلام، انحلال، و شیب تند سقوط، و عدم کفایت خود در برابر موج نیرومند بیداری اسلامی را ظاهر ساخته است.



از سوی دیگر جنایاتی که در حادثه تاریخی غزه از مجرمان صهیونیست سر زد، کشتار وسیع مردم غیرنظامی، ویران کردن خانه‌های بیدفاع، سوراخ کردن سینه‌ کودکان شیرخوار، بمباران دبستان و مسجد، به‌کارگیری بمبهای فسفری و برخی سلاحهای ممنوع دیگر، بستن راه غذا و دارو و سوخت و دیگر نیازهای اولیه‌ی مردم در مدتی نزدیک به دو سال، و بسی جنایات دیگر ثابت کرد که غریزه‌ وحشیگری و جنایت در سران دولت جعلی صهیونیست با دهه‌های آغازین فاجعه‌ فلسطین هیچ تفاوتی نیافته و همان سیاست و همان خویِ درندگی و بی‌رحمی که فاجعه‌های دیر یاسین و صبرا و شتیلا را پدید آورد امروز هم به عینه بر ذهن و دل ظلمانی این طاغوتهای زمان حاکم است که البته امروز با بهره‌گیری از پیشرفت فناوری، دائره‌ جنایت بسی گسترده‌تر و فاجعه‌بارتر میباشد.



چه آنان که با توهم شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیست، شعار «واقع‌بینی» سر داده دست سازش و تسلیم در برابر غاصبان دراز کردند و چه کسانی که به خیال باطل خود، نسل دوم و سوّم سیاستمداران صهیونیست را مبرّا از جنایات نسل اوّل دانسته، امید همزیستی سالم در کنار آنان را در دل پروراندند، اکنون باید به خطای خود پی برده باشند. اولاً: با موج بیداری امت مسلمان و بالیدن نهال مقاومت اسلامی، آن هیبت دروغین فرو ریخته و نشانه‌های ناتوانی و درماندگی در رژیم غاصب آشکار گشته است، و ثانیاً خوی تجاوزگری و بی‌شرمی از جنایت در گردانندگان آن رژیم همان است که در دهه‌های اوّل بود و هرگاه بتوانند یا گمان ببرند که می توانند، از هیچ جنایتی رویگردان نیستند.



اکنون 60 سال از اشغال فلسطین می گذرد. در این مدت همه‌ ابزارهای قدرت مادی در خدمت غاصبان قرار گرفته است؛ از پول و سلاح و فناوری، تا تلاشهای سیاسی و دیپلوماسی، و تا شبکه‌ی عظیم امپراتوری خبری و اطلاع‌رسانی.



به‌رغم این تلاش شیطانی گسترده و حیرت‌آور، غاصبان و حامیان آنان نه تنها نتوانسته‌اند مسئله‌ مشروعیت رژیم صهیونیستی را حل کنند، بلکه این مسئله با گذشت زمان بغرنج‌تر هم شده است.



عدم تحمل رسانه‌های غربی و صهیونیستی و دولتهای حامی صهیونیزم در برابرِ حتی طرح سؤال و تحقیق درباره هولوکاست که بهانه‌ی غصب فلسطین بود، یکی از نشانه‌های این تزلزل و ابهام است. اکنون وضع رژیم صهیونیستی از همیشه‌ی تاریخ سیاه خود در افکار عمومی جهان بدتر و پرسش از دلیل پیدایش آن جدّیتر است. اعتراض بی‌سابقه و خودجوش جهانی از شرق آسیا تا امریکای لاتین علیه آن رژیم و تظاهرات مردمی در 120 کشور جهان و از جمله در اروپا و در انگلیس که خاستگاه اصلیِ این شجره‌ خبیثه بود، و دفاع آنان از مقاومت اسلامی غزه و از مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه، نشان می دهد که یک مقاومت جهانی علیه صهیونیزم پدید آمده که در 60 سال گذشته هرگز تا این حد، جدی و حجیم نبوده است. می توان گفت مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین توانسته است وجدان جهانی را بیدار کند.



این درس بزرگی است، هم برای دشمنان امت اسلامی که خواسته‌اند با زور و سرکوب، دولتی و ملتی جعلی و فرمایشی بسازند و با مرور زمان، آن را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده و چنین تحمیل ظالمانه‌ ای را در جهان اسلام عادی‌سازی کنند و هم برای امت اسلامی و به ویژه جوانان غیور و وجدانهای بیدار آن تا بدانند که مجاهدت در راه بازگرداندن حق پایمال‌شده هرگز ضایع نمی شود و وعده‌ی خداوند راست است که فرمود: أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ. الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ. و قال تعالی: إِنَّ اللَّهَ لا یُخْلِفُ الْمِیعادَ، و قال عزوجل: وَ لَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، و قال: وَعْدَ اللَّهِ لا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ، و قال عز من قائل: فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انتِقامٍ و کدام وعده از این وعده الهی صریحتر که فرمود: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ.



مغالطه‌ بزرگی که در قضیه‌ فلسطین بر ذهن برخی از دست‌اندرکاران چنگ انداخته این است که کشوری به نام اسرائیل یک واقعیت شصت ساله است و باید با آن کنار آمد. من نمی دانم اینها چرا از واقعیتهای دیگری که در برابر چشم آنان است درس نمی گیرند؟ مگر کشورهای بالکان و قفقاز و آسیای جنوب غربی پس از هشتاد سال بی‌هویتی و تبدیل به بخشهایی از شوروی سابق، بار دیگر هویت اصلی خود را باز نیافتند؟



چرا فلسطین که پاره‌ی تن جهان اسلام است نتواند بار دیگر هویت اسلامی و عربی خود را بازیابد؟ و چرا جوانان فلسطینی که در شمار باهوشترین و مقاومترین جوانان عربند نتوانند اراده‌ی خود را بر این واقعیتِ ظالمانه فائق گردانند؟



مغالطه‌ بزرگ دیگر آن است که گفته شود تنها راه نجات ملت فلسطین، مذاکره است! مذاکره با کی؟ با رژیم غاصب و زورگو و گمراهی که جز به زور به هیچ اصل دیگری معتقد نیست؟ آنان که به این بازیچه و فریب خود را دلخوش کردند چه به دست آوردند. آنچه آنها به عنوان حکومت خودگردان از صهیونیستها گرفتند با صرفنظر از ماهیت تحقیرآمیز و اهانتبار آن، اولاً با هزینه‌ سنگینِ اعتراف به مالکیت رژیم غاصب بر تقریباً سراسر فلسطین تمام شد، ثانیاً همان حکومت نیم‌بند و دروغین را هم با بهانه‌های واهی در مواردی زیر پای خود لگد کوب کردند؛ محاصره‌ یاسر عرفات در ساختمان مدیریتش در رام‌الله و انواع تحقیر و تذلیل او حادثه‌ای نیست که فراموش شود.



ثالثاً: چه در زمان عرفات و چه بویژه پس از او با مسئولان حکومت خودگردان مانند رؤسای کلانتریهای خود رفتار کردند که وظیفه‌شان تعقیب و دستگیری مجاهدان فلسطینی و محاصره‌ اطلاعاتی و پلیسی آنهاست و بدین صورت تخم کینه را در میان گروههای فلسطینی پاشیدند و آنها را به جان یکدیگر انداختند.



و رابعاً: همان اندازه دستاورد ضعیف هم فقط ببرکت جهاد مجاهدان و مقاومت غیور مردان و زنان تسلیم‌ناپذیر بود. اگر انتقاضه‌ها رخ نمی داد صهیونیستها با وجود تنازل پی‌درپی رؤسای سنتی فلسطین در برابر آنها، همین اندازه را هم هرگز به آنان نمی دادند.

یا مذاکره با امریکا و انگلیس که بزرگترین گناه را در ایجاد و حمایت از این غده‌ی سرطانی مرتکب شده‌اند؟ و خود پیش از آنکه میانجی باشند طرف دعوایند؟ دولت آمریکا هیچگاه حمایت بی‌قید و شرط خود از رژیم صهیونیست و حتی از جنایتهای آشکار آن از قبیل ماجرای اخیر غزه را متوقف نکرده است.



حتی رئیس‌جمهور جدید آمریکا هم که با شعار تغییر در سیاستهای دولت بوش بر سر کار آمده است از تعهد بی‌قید و شرط به امنیت اسرائیل دم می زند، یعنی دفاع از تروریسم دولتی، دفاع از ظلم و زورگویی، دفاع از قتل عام صدها مرد و زن و کودک فلسطینی در 22 روز، این یعنی همان کژراهه‌ دوران بوش و نه چیزی کمتر.



مذاکره با مجامع وابسته به سازمان ملل هم یک رویکرد عقیم دیگر است. سازمان ملل شاید در کمتر نمونه‌ ای همچون مسئله‌ فلسطین، مورد آزمونِ افشاگر و رسواکننده قرار گرفته باشد.



شورای امنیت یکروز اشغال فلسطین به وسیله‌ی گروههای تروریست جرّار را سریعاً به رسمیت شناخت و نقشی اساسی را در پیدایش و تداوم این ظلم تاریخی بازی کرد و پس از آن چندین دهه همواره در برابر نسل‌کشی‌ها، آواره‌سازیها، جنایتهای جنگی و انواع جرائم گوناگون دیگر آن رژیم، سکوت رضایت‌آمیز کرد و حتی هنگامی ‌که مجمع عمومی رأی به نژادپرست‌ بودن صهیونیسم داد نه تنها با آن همراهی نکرد که در عمل 180 درجه با آن فاصله گرفت. کشورهای زورگوی عالم که برخوردار از عضویت دائم در شورای امنیت‌اند از این مجمع جهانی همچون ابزار استفاده می کنند.



نتیجه آنکه نه تنها این شورا به کار امنیت در جهان کمکی نمی کند بلکه هرجا که قرار است مفاهیمی همچون حقوق‌بشر یا دموکراسی و امثال آن، وسیله‌‌ زیاده‌طلبی و سلطه‌ی بیشتر آنان گردد‌ به کمک ایشان می‌شتابد و بر کارهای نامشروع آنان پوششی از فریب و دروغ می‌افکند.



نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرتهای مسلّط و به طریق اولی از رژیم غاصب به دست نمی آید، راه نجات فقط ایستادگی و مقاومت است، با توحید کلمه‌ فلسطینیان و کلمه‌ی توحید که ذخیره‌ بی‌پایان حرکت جهادی است.



ارکان این مقاومت،‌ از سویی گروههای مجاهد فلسطینی و آحاد مردم مؤمن و مقاوم فلسطین در داخل و خارج آن کشورند و از سوی دیگر، دولتها و ملتهای مسلمان در سراسر جهان، بویژه عالمان دینی و روشنفکران و نخبگان سیاسی و دانشگاهیان. اگر این دو رکن مستحکم در جای خود قرار گیرند بی شک وجدانهای بیدار و دلها و اندیشه‌هایی که افسون تبلیغات امپراتوری خبری استکبار و صهیونیزم آنها را مسخ نکرده در هر نقطه‌ عالَم به یاری ذیحق و مظلوم خواهند شتافت و دستگاه استکبار را در برابر طوفانی از اندیشه و احساس و عمل قرار خواهند داد.



نمونه‌ این حقیقت را در طول روزهای اخیر مقاومت پرشکوه غزه همه دیدیم. گریه‌ رئیس غربی یک سازمان خدماتی بین‌المللی در برابر دوربین رسانه‌ها، اظهارات همدردانه فعالان سازمانهای بشردوستانه، تظاهرات بزرگ و صمیمی مردم در قلب پایتخت‌های اروپایی و شهرهای امریکا، اقدام شجاعانه‌ رؤسای چنددولت در امریکای لاتین، همه و همه نشانه‌ آن است که دنیای غیرمسلمان نیز هنوز به دست نیروهای شرآفرین و فسادآفرین ـ که نام قرآنی آنها شیطان است ـ به طور کامل تسخیر نشده و هنوز میدان برای جولان حقیقت‌ باز است.



آری‌ مقاومت و صبر مجاهدان و مردم فلسطین و حمایت وکمک همه‌جانبه به آنان از سراسر کشورهای اسلامی خواهد توانست طلسم شیطانی غصب فلسطین را بشکند. انرژی عظیم امت اسلامی میتواند مشکلات جهان اسلام و از جمله، مشکل حاد و فوری فلسطین را حل کند.



اکنون خطاب من به شما برادران و خواهران مسلمان است در سراسر جهان و نیز به همه‌ی وجدانهای بیدار از هر کشور و ملت. همت کنید و طلسم مصونیت جنایتکاران صهیونیست را بشکنید. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب را که در فاجعه‌ غزه نقش‌آفرین بودند به پای میز محاکمه بکشانید و به مجازاتی که عدل و عقل حکم می کند برسانید. این اولین قدمی است که باید برداشته شود. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب باید محاکمه شوند. اگر جنایتکار مجازات شود راه جنایت برای آنان که انگیزه و جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد. آزاد گذاشتن عاملان جنایتهای بزرگ، خود عامل و مشوق جنایتهای دیگر است. اگر امت اسلامی پس از جنگ 33 روزه‌ی لبنان و آن‌ فاجعه‌آفرینی‌های دهشتناک، مجازات صهیونیستهای فاجعه‌آفرین را به جدّ مطالبه می کرد، اگر این مطالبه‌ بحق پس از به خاک و خون کشیدن کاروانهای عروسی در افغانستان و پس از جنایات بلک‌واتر در عراق و پس از رسواییهای سربازان امریکایی در ابوغریب و غیر آن صورت می گرفت امروز ما شاهد کربلای غزه نمی‌بودیم.



ما دولتها و ملتهای مسلمان در آن قضایا وظیفه‌ ای را که قانون عقل و عدل بدان حکم میکرد انجام ندادیم و نتیجه آن چیزی است که امروز شاهد آنیم. جای تأسف عمیق است که برخی از دولتها و سیاستمداران جهانی از مقولات اخلاقی و قضاوت وجدانی بشری، سخت بیگانه‌اند. برای آنها قتل‌عامِ بیش‌از 1350نفر و زخمی کردن حدود 5500 نفر مردم بی‌‌سلاح و بسیاری کودک در ظرف 22 روز در غزه، هیچ حساسیتی برنمی‌انگیزد؛ قاتلان و مجرمان نه تنها مجازات نمی‌شوند که پاداش هم می گیرند. امنیت رژیم سفاک یک امر قدسی که باید در هر حال از آن دفاع کرد به شمار می آید و طرف مظلوم چه دولتی که با رأی قاطع مردم بر سر کار آمده و چه مردمی که آن دولت را بر سر کار آورده‌اند‌ متهم و محکوم می شوند. این است حکم دیوان سیاستی که با اخلاق و وجدان و فضیلت نسبتی ندارد و آبش با آن به یک جو نمی رود. این دولتها هنگامی که نفرت عمیق افکار عمومی را از خود مشاهده می کنند بی آنکه علت آشکار آن را ببینند باز هم سراغ سیاست‌ورزی می روند و این چرخه‌ معیوب همچنان ادامه می‌یابد.



برادران و خواهران عزیز در همه‌ی جهان اسلام ! از تجربه‌ها درس بگیریم.



امت بزرگ ما امروز به برکت بیداری اسلامی دارای قدرت عظیمی است. کلید حل مشکلات فراوان کشورهای اسلامی، در دست همت و یکپارچگی این مجموعه‌ شگرف است، و مسئله‌ فلسطین، فوری‌ترین مسئله‌ جهان اسلام است. گاهی شنیده می شود که کسانی می گویند: فلسطین یک مسئله‌ عربی است. این سخن به چه معنی است؟ اگر مقصود آن است که عرب احساسات خویشاوندانه‌تری دارد و مایل است خدمت و مجاهدت بیشتری تقدیم کند این چیز پسندیده‌ ای است و ما به آن تبریک می گوییم. ولی اگر معنی این سخن آن است که سران برخی کشورهای عربی به ندای یا للمسلمین مردم فلسطین کمترین توجهی نکنند و در قضیه‌ مهمی مانند فاجعه‌ غزه با دشمن غاصب و ظالم همکاری کنند و بر سر دیگران که ندای وظیفه آرامشان نمی گذارد فریاد بکشند که شما چرا به غزه کمک می کنید در این صورت هیچ مسلمانی و هیچ عربی غیور و با وجدانی این سخن را نمی‌پذیرد و گوینده‌ آن را از سرزنش و تقبیح معاف نمی‌سازد. این همان منطق اخزم است که پدر خود را کتک می زد و اگر کسی دخالت می کرد بر سر او فریاد می کشید پس از او هم پسرش آن پدر بزرگ را به باد مشت و کتک می گرفت و این در زبان عربی مَثَل شد که: انَّ بَنیَّ رمّلونی بالدّم شِنشِنةٌ اَعرِفُها من اَخزَم .



کمک همه جانبه به مردم فلسطین و حمایت کامل از آنان واجب کفایی بر همه‌‌ مسلمانان است. دولتهایی که به جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از کشورهای مسلمان به خاطر کمک به فلسطین خرده می گیرند خود متحمل این کمک و حمایت شوند تا تکلیف اسلامی از دیگران ساقط شود‌ و اگر همت و توان و شجاعت آن را ندارند بهتر است به جای خرده‌گیری و کارشکنی قدرشناسِ اقدامات مسئولانه و شجاعانه‌ دیگران باشند.



حضار محترم شما که در این گردهمایی حضور یافته اید در مسئله‌ فلسطین صاحبنظر و اندیشه‌ورید. وظیفه‌ تاریخی امروز ما تکرار سخنان و تئوریهای ناتوانِ گذشته نیست بلکه ارائه‌ راهکاری است که فلسطین را از زیر ستم رژیم صهیونیستی آزاد کند. پیشنهاد ما یک راهکار کاملاً منطبق بر مردمسالاری است که می تواند منطق مشترک همه‌ افکار جهانی باشد. آن پیشنهاد این است که همه‌ صاحبان حق در سرزمین فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی در یک همه‌پرسی ساختار نظام خود را انتخاب کنند و همه‌ فلسطینی هایی که سالها مشقت‌ آوارگی را تحمل کرده اند نیز در این همه‌‌پرسی شرکت کنند. دنیای غرب باید بداند که نپذیرفتن این راه حل نشانه‌ پایبند نبودن به دموکراسی است که پیوسته از آن دم می زنند و این آزمون افشاگر دیگری بر علیه آنان خواهد شد.



آزمون قبلی آنان نیز در فلسطین بود که نتیجه‌ انتخابات کرانه‌ باختری و غزه را که روی کارآمدن دولت حماس بود نخواستند بپذیرند. کسانی که دموکراسی را تا جایی می پذیرند که نتائج آن مطلوب آنان باشد جنگ‌طلب و ماجراجویند و اگر از صلح دم می زنند جز دروغ و فریب نیست.



اکنون مسئله‌ بازسازی غزه یکی از فوری‌ترین مسائل فلسطین است. دولت حماس که منتخب اکثریت قاطع فلسطینیان است و حماسه‌ مقاومتش در ناکام گذاشتن رژیم صهیونیستی درخشانترین نقطه در تاریخ صد ساله‌ اخیر فلسطین است باید مرکز همه‌ فعالیتهای مربوط به بازسازی قرار گیرد. شایسته است که برادران مصری راه کمکها را باز کنند و بگذارند که کشورها و ملتهای مسلمان به وظیفه‌ خود در این مهم عمل کنند.



در پایان یاد شهیدان جنگ 22 روزه را که با خون خود غزه‌ فلسطین را به عزت اسلام و عرب مبدل کردند گرامی می دارم و برای آنان طلب مغفرت و رحمت می کنم. و نیز به همه‌ شهیدان فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان و همه‌ شهیدان اسلام و به روح مطهّر امام راحل عظیم الشأن درود می فرستم.

از خداوند متعال عزت اسلام و مسلمین و نزدیکی هر چه بیشتر ملتهای مسلمان به یکدیگر و بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسألت می کنم.



والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته