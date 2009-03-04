استقرار 170 گروه آتش نشان در شب چهارشنبه آخر سال تهران

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: 27 اسفند همزمان با شب چهارشنبه آخر سال کلیه ایستگاههای آتش نشانی شهر تهران در حالت آماده باش کامل هستند. علاوه بر آن 85 اکیپ نیز در نقاط مختلف تهران استقرار دارند یعنی به تعداد ایستگاهها اکیپ سیار خواهیم داشت.

محمدرضا حاجی بیگی ادامه داد: موتورسیکلت سواران آتش نشان نیز در این روز آماده باش بوده و آتش نشانان داوطلب نیز در حالت آماده باش رزرو قرارر دارند تا در صورت نیاز از آنان استفاده شود. علاوه بر این اقدامات قرار شده تا 20 هزار تاکسی مجهز به کپسول آتش نشانی در صورت بروز حادثه وارد عمل شده و اقدام به خاموش کردن آتشهای کوچک می کنند.

رئیس آتش نشانی گفت: یکی از کارهای مهم برای چهارشنبه آخر سال هماهنگی بین دستگاهی است که باید انجام گیرد. بر همین اساس با نمایندگان نیروی انتظامی، آورژانس، آموزش و پرورش و نیروهای خدماتی هماهنگیهای لازم انجام گرفت. البته با برگزاری سمینار بررسی خطرات بازی با آتش و مواد محترقه نیز نظرات کارشناسان دریافت شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران همچنین افزود: اگر شهرداری تهران و یا نیرویی انتظامی نقاط مشخصی را برای آتش بازی و گذران شب چهارشنبه آخر سال تعیین کنند آتش نشانی اکیپهایی را در این نقاط مستقر خواهد کرد.

حاجی بیگی از چهارشنبه آخر سال 86 به عنوان آرامترین شب یاد کرد و افزود: سال گذشته تلفات انسانی نداشتیم و بر اساس آمار ارایه شده به آتش نشانی تنها 3 مجروح داشتیم که دو نفر آنها سرپایی درمان شدند.

این در حالی است که سال 83 و 84 از نظر تعداد عملیات آتش نشانی و بروز حوادث و آتش سوزیهای ناشی از مواد محترقه پر حادثه ترین شب چهارشنبه سوری در تهران بود.

حاجی بیگی درباره نقاط آسیب پذیر بدن تصریح کرد: نقاط عریان بدن مانند دست و صورت آسیب پذیرترین نقاط انسان است. به همین دلیل بیشتر آسیبها در این نقاط رخ می دهد. از سوی دیگر بیشترین آسیب را افراد سودجویی می بینند که خود مواد محترقه دست ساز تهیه می کنند زیرا 250 گرم ماده محترقه دست ساز می تواند یک ساختمان سه طبقه را ویران کند.