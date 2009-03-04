آماده باش دستگاههای بهداشتی کرج برای چهارشنبه آخر سال

دکتر علی صیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در پی نجربیات سالهای گذشته و وقایع ناگوار ناشی از آتش بازی در چهارشنبه آخر سال همه ساله شمار زیادی از مصدومان آتش سوزی و تماس با مواد منفجره ضمن تماس با مرکز فوریتهای پزشکی به بیمارستانها و درمانگاهها و سایر مراکز بهداشتی درمانی کرج مراجعه می کنند که برای پاسخگویی به نیازهای بیماران و مصدومان احتمالی تمامی مراکز بهداشتی درمانی در آماده باش کامل به سر می برند.

وی افزود: در قالب ستاد نوروزی کرج نیز تاکنون جلساتی تشکیل و هماهنگیهای لازم صورت گرفته است و لیست بیمارستانهای کشیک و بیمارستانهای تخصصی برای خدمات دهی در ایام تعطیلات نوروز به شهروندان و مسافران نوروزی و نیز لیست داروخانه های شبانه روزی تهیه و در اختیار ستاد نوورزی فرمانداری کرج قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ستاد هدایت بیماران در طول ایام نوروز مشغول فعالیت است و در بخش بهداشت محیط نیز مسئولان 24 ساعته در زمینه نظارت بر موادغذایی و اماکن تهیه و توزیع غذای شهری و بین شهری در طول تعطیلات نوروزی نظارت می کنند.

صیفی عنوان کرد: پایگاههای سلامت کرج نیز با همکاری هلال احمر و اورژانس در ایام نوروز در نقاط مختلف شهر مستقر و به شهروندان و مسافران نوروزی خدمات ارائه می دهند.