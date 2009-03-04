برنامه اوباما برای افغانستان بی هدف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، " جان مورتا" از تصمیم " باراک اوباما" برای اعزام این نظامیان به افغانستان پیش از آنکه به صراحت هدفی مشخص شود، ابراز نارضایتی کرد.

اما وی گفت که اوضاع در افغانستان به قدری چالش زا است که به 600 هزار نیرو برای مقابله با خشونتها نیاز است.

مورتا توسعه برنامه ای را برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و سپس خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان پیش بینی کرد.

اخیراً "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از اعزام 17 هزار نیروی دیگر آمریکایی به افغانستان خبر داد.

