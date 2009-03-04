کتابخانه مرکزی پلدختر با اعتبار 1.5 میلیارد ریال در حال احداث است

بهمن دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر از آغاز احداث کتابخانه مرکزی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: کتابخانه مرکزی شهرستان پلدختر در زمینی به مساحت هزار و پانصد متر مربع و در دو طبقه و با اعتبار اولیه یاد شده احداث خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین در راستای ایجاد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اقشار مختلف مردم هر ساله تعداد 10 هزار جلد کتاب بین مناطق محروم، اصناف، مراکز فرهنگی هنری، کانون ها و مساجد این شهرستان توزیع می شود.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر خاطر نشان کرد: راه اندازی کافی نت و بخش دیجیتالی کتابخانه های عمومی در راستای پر کردن خلا ناشی از کمبود کتاب در شهرستان پلدختر از برنامه های انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان به شمار می رود.

دیناروند افزود: با همکاری اداره کل امور کتابخانه های استان تجهیزات سخت افزاری بدین منظور خریداری شده و امید می رود در آینده نزدیک بخش دیجیتالی کتابخانه عمومی علامه جزایری (ره) پلدختر راه اندازی و مورد استفاده علاقمندان و اعضاء قرار گیرد.