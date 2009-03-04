پیروزی چلسی، لیورپول و آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی دیشب با تک گل دروگبا در دقیقه 79 در زمین پورتسموث به برتری رسید. لیورپول در دیگر دیدار برگزار شده دیشب با دو گل دی ان گوگ(52) و بنایون(65) مقابل میهمان خود ساندرلند پیروز شد. آرسنال هم با گل های بنتنر(4 و 44) و توره(38) در زمین وست برومویچ با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید. تک گل تیم میزبان را برانت در دقیقه 7 به ثمر رساند.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* منچسترسیتی - آستون ویلا

* نیوکاسل - منچستریونایتد

* استوک سیتی - بولتون

* ویگان اتلتیک - وستهام

* بلکبرن - اورتون

* فولهام - هال سیتی

* تاتنهام - میدلزبرو

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 62 امتیاز (2 بازی کمتر)

2- چلسی 58 امتیاز

3- لیورپول 58 امتیاز

4- آستون ویلا 52 امتیاز (یک بازی کمتر)

--------------------------

18- میدلزبرو 26 امتیاز

19- استوک سیتی 26 امتیاز

20- وست بروم 22 امتیاز