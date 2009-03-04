  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

رئیس دانشگاه در گفتگو با مهر:

جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شریف مربوط به سال 2002 است!

جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شریف مربوط به سال 2002 است!

رئیس دانشگاه صنعتی شریف حجم قراردادهای پژوهشی این دانشگاه در سال 87 را برابر 22 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: انعقاد قراردادهای بیشتر در گروی تجهیزات نحقیقاتی نوین است اما 7 سال است که تجهیزات به دانشگاه داده نشده است.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر قراردادهای پژوهشی با دستگاهها و مراکز مختلف با توجه به امکانات دانشگاه منعقد می شود بنابراین اگر تجهیزات بیشتری در اختیار دانشگاه قرار گیرد قراردادهای بیشتری نیز می توان منعقد کرد.

وی با بیان اینکه تحقیقات به خصوص در رشته های علوم پایه، مهندسی و کشاورزی بدون تجهیزات امکان پذیر نیست، گفت: اطلاع دارم که در لایحه بودجه سال 88 حدود 150 میلیارد تومان جهت تامین تجهیزات برای دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گنجانده شده و انتظار می رود توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: اهداف چشم انداز نظام اهداف بلندی است و باید تلاش کرد. این اطمینان وجود دارد که پتانسیل رسیدن به اهداف چشم انداز نظام وجود دارد اما تحقق این اهداف مستلزم فراهم شدن لوازمی است که تجهیزات تحقیقاتی برای دانشگاهها یکی از این لوازم است.

کد مطلب 843232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها