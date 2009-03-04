جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شریف مربوط به سال 2002 است!

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر قراردادهای پژوهشی با دستگاهها و مراکز مختلف با توجه به امکانات دانشگاه منعقد می شود بنابراین اگر تجهیزات بیشتری در اختیار دانشگاه قرار گیرد قراردادهای بیشتری نیز می توان منعقد کرد.

وی با بیان اینکه تحقیقات به خصوص در رشته های علوم پایه، مهندسی و کشاورزی بدون تجهیزات امکان پذیر نیست، گفت: اطلاع دارم که در لایحه بودجه سال 88 حدود 150 میلیارد تومان جهت تامین تجهیزات برای دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گنجانده شده و انتظار می رود توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: اهداف چشم انداز نظام اهداف بلندی است و باید تلاش کرد. این اطمینان وجود دارد که پتانسیل رسیدن به اهداف چشم انداز نظام وجود دارد اما تحقق این اهداف مستلزم فراهم شدن لوازمی است که تجهیزات تحقیقاتی برای دانشگاهها یکی از این لوازم است.