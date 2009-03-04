تاریخ اعزام به خدمت مشمولان نظام وظیفه دیپلم و زیردیپلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس مشمولان دارای تحصیلات زیردیپلم و دیپلم، متولدان سالهای 1355 تا پایان سال 1368 به شرح بندهای این اطلاعیه جهت اعزام به خدمت مقدس سربازی با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت به مراکز تعیین شده در این اطلاعیه مراجعه کنند.



در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در تهران (مشمولان ساکن تهران بزرگ) مشمولان غایب و غیرغایب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند سال 1387 قید شده است ساعت 6 صبح یکشنبه هجدهم اسفند و مشمولان عادی (زیردیپلم) غایب و غیرغایب مذبور در ساعت 6 صبح دوشنبه نوزدهم اسفند به سازمان وظیفه عمومی ناجا واقع در میدان سپاه مراجعه و حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.



در استانها (مشمولان ساکن شهرستانها) مشمولان غایب و غیرغایب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند سال 1387 قید شده است در ساعت 7 صبح یکشنبه 18-12-87 و مشمولان عادی زیردیپلم غایب و غیرمضمون در ساعت 7 صبح دوشنبه 19-12-87 به معاونت وظیفه عمومی استان مربوط (در مرکز استان) مراجعه کنند تا به خدمت دوره ضرورت خدمت اعزام شوند.