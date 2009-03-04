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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

مجتمع فرهنگی قرآنی خضری قاین 85 درصد پیشرفت دارد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی خضری ‌دشت بیاض شهرستان قاین از پیشرفت 85 درصدی مجتمع فرهنگی قرآنی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام محمد قناعت صبح امروز در بازدید از این مجتمع اظهار داشت: عملیات احداث پروژه مجتمع فرهنگی قرآنی خضری از سال گذشته آغاز شد و تاکنون با حمایت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی و مسئولان شهرستان قاین و بخش خضری پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر عملیات سنگ ‌کاری کف و دیوارهای این مجتمع در حال اتمام بوده و با خریداری آجرنما و عقد قرارداد با پیمانکار عملیات نمای بیرونی این پروژه نیز آغاز شده است.

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی خضری ‌دشت بیاض از برگزاری جشن ویژه هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) در این شهر خبر داد و گفت: این نمایندگی در نظر دارد به ‌منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم و جشن‌های هفته وحدت مراسم دعای کمیل و ندبه را در شب و روز جمعه 23 اسفند با حضور حجت ‌الاسلام عالی از سخنرانان مطرح کشوری و محمد رضا طاهری مداح مهدیه تهران برگزار کند.

قناعت هدف از برگزاری این مراسم را بهره ‌برداری هرچه بیشتر و بهتر مردم از سخنرانان و مداحان برتر کشور در مناسبت‌ ها و اعیاد مختلف ملی و مذهبی، حضور پرشور نوجوانان و جوانان در برنامه‌ها و بازتاب گسترده اینگونه برنامه‌ها و مراسم در سطح شهر و منطقه دانست.

کد مطلب 843234

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