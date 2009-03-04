مجتمع فرهنگی قرآنی خضری قاین 85 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام محمد قناعت صبح امروز در بازدید از این مجتمع اظهار داشت: عملیات احداث پروژه مجتمع فرهنگی قرآنی خضری از سال گذشته آغاز شد و تاکنون با حمایت‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی و مسئولان شهرستان قاین و بخش خضری پیشرفت فیزیکی قابل توجهی داشته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر عملیات سنگ ‌کاری کف و دیوارهای این مجتمع در حال اتمام بوده و با خریداری آجرنما و عقد قرارداد با پیمانکار عملیات نمای بیرونی این پروژه نیز آغاز شده است.

مسئول نمایندگی فرهنگی تبلیغی خضری ‌دشت بیاض از برگزاری جشن ویژه هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) در این شهر خبر داد و گفت: این نمایندگی در نظر دارد به ‌منظور هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم و جشن‌های هفته وحدت مراسم دعای کمیل و ندبه را در شب و روز جمعه 23 اسفند با حضور حجت ‌الاسلام عالی از سخنرانان مطرح کشوری و محمد رضا طاهری مداح مهدیه تهران برگزار کند.

قناعت هدف از برگزاری این مراسم را بهره ‌برداری هرچه بیشتر و بهتر مردم از سخنرانان و مداحان برتر کشور در مناسبت‌ ها و اعیاد مختلف ملی و مذهبی، حضور پرشور نوجوانان و جوانان در برنامه‌ها و بازتاب گسترده اینگونه برنامه‌ها و مراسم در سطح شهر و منطقه دانست.