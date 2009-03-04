مربیان خارجی اردوی تیم های روئینگ را تعطیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن رقابتهای قهرمانی روئینگ کشور در دهه اول اسفند ماه با نظر سرمربیان خارجی تیم ملی آخرین اردوی تدارکاتی قایقرانان تا 27 اسفند ماه تمدید شد.

طبق برنامه های "کولین نورمن بارت" سرمربی انگلیسی تیم بانوان و "لیوچیون" سرمربی چینی تیم مردان این اردو تا آخرین چهارشنبه سال در بندرانزلی و تهران پیگیری می شود.

سرمربیان خارجی تیم روئینگ کشورمان طی دو ماه هدایت این تیم ها تمرینات استقامت، قدرتی و تکنیکی را برای قایقرانان برنامه ریزی و اجرا کردند و با نظر این مربیان نباید وقفه طولانی بین تمرینات قایقرانان ایجاد شود.

به همین دلیل قایقرانان دختر در بندرانزلی و قایقرانان پسر در دریاچه آزادی بعد از برپایی جشن چهارشنبه سوری به عنوان جشن پایان اردوی سال 87 عصر روز سه شنبه 27 اسفند ماه آخرین تمرین خود را برگزار می کنند و روز چهارشنبه 28 اسفند ماه اردو را ترک خواهند کرد تا به تعطیلات پنج روزه نوروزی بروند.

قایقرانان ملی پوش روز سوم فروردین ماه با معرفی خود به سرپرست تیم در کمپ تیم ملی مرحله جدید اردوهای خود را در سال 88 آغاز خواهند کرد.

اردوهای تدارکاتی تیم ملی روئینگ کشورمان در سال 87 بدلیل برگزاری رقابتهای المپیک 2008 پکن از اولین روز سال جدید در کمپ آزادی آغاز شده بود. قایقرانان روئینگ ایران برای اولین بار در تاریخ قایقرانی کشورمان موفق به کسب دو سهمیه بازیهای المپیک توسط محسن شادی و هما حسینی شدند.