گزارش حقوق بشر آمریکا سیاسی و غیر واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره لبنان، " علی بن صمیخ المری " رئیس کمیته ملی حقوق بشر قطر اعلام کرد : گزارش اخیر واشنگتن درباره حقوق بشر در جهان که طی آن دولت قطر نیز متهم به نقض حقوق بشر علیه شهروندان قطری شد، سیاسی است و براساس اطلاعات نادرست تنظیم شده است.

این مقام مسئول قطری درادامه خاطر نشان کرد : در گزارش وزارت خارجه آمریکا بسیار سفسطه شده است که بیانگر واقعیت حقوق بشر در قطر نیست و این مسئله در گزارش های سابق وزارت خارجه آمریکا نیز وجود داشت.

وی در ادامه افزود : گزارش مذکور از معیارهای درست بین المللی و سازوکارهای صحیح از حیث جمع آوری اطلاعات و انتشار آن بسیار دور است. به گونه ای که عکس اطلاعات ارائه شده دوحه به واشنگتن دراین گزارش منتشر شده است که این خود بیانگر وجود اهداف سیاسی در پس این ماجرا است.

چین در واکنش به گزارش حقوق بشر آمریکا این گزارش را ریاکارانه خواند. همچنین "اوو مورالس" رئیس جمهوری بولیوی نیز در واکنش به این گزارش اعلام کرد : واشنگتن به هیچ وجه صلاحیت اخلاقی برای انتقاد از دیگران در مسائل مربوط به حقوق بشر ندارد.