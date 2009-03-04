علم نیشابور در فهرست آثار ملی میراث ناملموس ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشگری صبح امروز در نشستی خبری در محل سازمان میراث فرهنگی استان افزود: علم نیشابور به عنوان یک نماد مذهبی در شهر نیشابور و توسط تنها استاد کار این فن ساخته می شود و در میان دسته جات مذهبی سراسر استان از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به سیاستهای سازمان در خصوص حفظ میراث معنوی و انتقال آن به نسل گذشته "علم نیشابور" به عنوان نماد مذهبی منحصر به فرد در شورای ثبت استان به تصویب و جهت اقدامات بعدی و طی مراحل اداری به اداره کل ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی کشور ارسال شده است.

وی گفت: ثبت علم نیشابور قدمی در جهت بررسی و شناسایی است و مستند سازی آن در فرصت های بعدی انجام خواهد پذیرفت.

لشگری اظهار داشت: علم نیشابوری به واسطه نوع ساخت و شکل و تزئینات وابسته به آن قابل تامل و بررسی دقیق است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی با بیان اینکه نمونه مشابه علم نیشابور در هیچ کجای ایران ساخته نمی شود، تصریح کرد: در نظر است پس از اینکه ثبت علم مورد بررسی شناسایی کامل قرار گرفت نمونه هایی از آن سفارش و در موزه های مختلف ایران به نمایش گزارده شود.

نیشابوری، علمی است که بطور معمول از 1.5 تا 4 متر ارتفاع دارد و شکل ظاهر آن کاملاً برگرفته از سرو است، محوطه های این نوع علمها، از یک چوب صاف ونیسا و قطور تشکیل شد که علمبه نام دارد.

شکل اصلی "علم" با استفاده از باریکه های نازک چوبی و بصورت منظم پوشیده شده که با چسب و سیریش و میخ آن را محکم کرد استاد علمدار پس از ساخت این مراحل تمام سطوح بیرونی علم را با استفاده از پارچه کرباس پوشانده و با سیریش می چسباند، پس از آماده سازی علم به عنوان بوم، روی آن را توسط کتیبه هایی دوار با رنگهای سنتی و لاجوردی سبز و قرمز و زرد خطوط ثلث و نستعلیق تزئین می کند.