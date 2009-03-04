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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

علم نیشابور در فهرست آثار ملی میراث ناملموس ثبت شد

علم نیشابور در فهرست آثار ملی میراث ناملموس ثبت شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: علم نیشابور به عنون یک نماد مذهبی در فهرست میراث ثبت آثار ملی ایران ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشگری صبح امروز در نشستی خبری در محل سازمان میراث فرهنگی استان افزود: علم نیشابور به عنوان یک نماد مذهبی در شهر نیشابور و توسط تنها استاد کار این فن ساخته می شود و در میان دسته جات مذهبی سراسر استان از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به سیاستهای سازمان در خصوص حفظ میراث معنوی و انتقال آن به نسل گذشته "علم نیشابور" به عنوان نماد مذهبی منحصر به فرد در شورای ثبت استان به تصویب و جهت اقدامات بعدی و طی مراحل اداری به اداره کل ثبت آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی کشور ارسال شده است.

وی گفت: ثبت علم نیشابور قدمی در جهت بررسی و شناسایی است و مستند سازی آن در فرصت های بعدی انجام خواهد پذیرفت.

لشگری اظهار داشت: علم نیشابوری به واسطه نوع ساخت و شکل و تزئینات وابسته به آن قابل تامل و بررسی دقیق است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی با بیان اینکه نمونه مشابه علم نیشابور در هیچ کجای ایران ساخته نمی شود، تصریح کرد: در نظر است پس از اینکه ثبت علم مورد بررسی شناسایی کامل قرار گرفت نمونه هایی از آن سفارش و در موزه های مختلف ایران به نمایش گزارده شود.

نیشابوری، علمی است که بطور معمول از 1.5 تا 4 متر ارتفاع دارد و شکل ظاهر آن کاملاً برگرفته از سرو است، محوطه های این نوع علمها، از یک چوب صاف ونیسا و قطور تشکیل شد که علمبه نام دارد.

شکل اصلی "علم" با استفاده از باریکه های نازک چوبی و بصورت منظم پوشیده شده که با چسب و سیریش و میخ آن را محکم کرد استاد علمدار پس از ساخت این مراحل تمام سطوح بیرونی علم را با استفاده از پارچه کرباس پوشانده و با سیریش می چسباند، پس از آماده سازی علم به عنوان بوم، روی آن را توسط کتیبه هایی دوار با رنگهای سنتی و لاجوردی سبز و قرمز و زرد خطوط ثلث و نستعلیق تزئین می کند.

کد مطلب 843238

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