16 ایستگاه سنجش آلودگی صوتی تا پایان سال راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: تجهیزات 16 ایستگاه سنجش آلودگی صوتی خریداری شده و طی ماه جاری این ایستگاهها در نقاط مختلف شهر تهران نصب و راه اندازی می شود. با توجه به 6 ایستگاه سنجش آلودگی صوتی نصب شده در تهران، تعداد این ایستگاهها به 22 ایستگاه خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با بیان اینکه ایستگاههای سنجش آلودگی صوتی فضای اندکی را اشغال می کنند گفت: هر ایستگاه سنجش آلودگی صوتی حدود 30 میلیون تومان هزینه داشته است.

رشیدی تصریح کرد: با نصب ایستگاههای سنجش آلودگی صوتی شهروندان می توانند از وضعیت آلودگی صوتی اطلاع یابند و در واقع با اطلاع رسانی و حساسیت زایی نسبت به آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ به ویژه در شهر تهران می توانیم به مردم و مسئولان آگاهی داده تا راهکارهای موثری برای رفع این معضل یافته شود.

وی با اشاره به اینکه نمایشگرها، تراز صوتی را نشان می دهند و مقایسه ای بین تراز صوتی و استانداردها دارند بیان کرد: استانداردهای مجاز برای محدوده ها و ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است و بر اساس استانداردها میزان آلودگی صوتی در نقاط مختلف مشخص خواهد شد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا در پایان خاطرنشان کرد: با نصب ایستگاههای جدید تمام مناطق به ایستگاههای سنجش آلودگی هوا مجهز می شوند و می توانیم میزان آلودگی صوتی در هر منطقه را به خوبی ارزیابی و مشخص کنیم.