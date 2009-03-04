آغاز و پایان "خروس جنگی" تغییر کرد

اطیابی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازتاب فیلم بین مخاطبین در جشنواره فجر، تصمیم گرفتیم در سکانس پایانی فیلم تغییراتی انجام دهیم. به همین دلیل دو سکانس کوتاه از ابتدای آن را حذف و سکانس فینال را با حضور رضا عطاران و مریلا زارعی بازیگران اصلی "خروس جنگی" دوباره فیلمبرداری کردیم. البته در ماهیت فیلم تغییری ایجاد نشد.

وی درباره مرحل فنی این فیلم افزود: بخشهای از فیلم دوباره توسط حسن ایوبی تدوین شد و قصد داریم در روزهای آینده صدای کار را به دالبی سراوند تبدیل کنیم. نسخه جدید به زودی آماده نمایش خواهد شد. پخش این فیلم بر عهده فیلمیران است. اما فکر می‌کنم با توجه به موضوع آن در هرشرایطی که اکران عمومی شود می‌تواند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند.

اطیابی که تهیه‌کنندگی "دلخون" و کارگردانی "صبح روز هفتم" را نیز بر عهده دارد گفت: تا چند روز آینده صداگذاری "صبح روز هفتم" توسط محمدرضا یوسفی آغاز خواهد شد و سهیل نفیسی نیز مشغول ساخت موسیقی است. در فیلم "دلخون" نیز نسبت به نسخه‌ای که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، تغییری ایجاد نمی‌شود.

آرزو محمدنژاد و جهانبخش ایمانی نویسندگان فیلمنامه "صبح روز هفتم" هستند که حسین کیانی دیالوگ‌های آن را بازنویسی کرده است. این پروژه محصول شبکه جهانی سحر است و با مشارکت بخش خصوصی تهیه می‌شود. شهرام حقیقت‌دوست، علی اوسیوند، رویا میرعلمی، خسرو فرخزادی، داریوش اسدزاده، کیومرث ملک‌مطیعی و... از بازیگران این فیلم هستند.

در داستان "دلخون" محمدرضا رحمانی آمده است: عماد به خاطر شکی که به همسرش داشته او را به قتل رسانده و منتظر اجرای حکم اعدام است. اما با ورود وکیل تسخیری و پیشنهاد غافلگیرکننده او مسیر داستان شکلی دیگر پیدا می‌کند. در این فیلم الناز شاکردوست، حامد بهداد، پوریا پورسرخ، هوشنگ توکلی، حبیب دهقان‌نسب و... به ایفای نقش می‌پردازند.

در "خروس جنگی" مریلا زارعی، رضا عطاران، کیانوش گرامی، احمد پورمخبر، کیومرث ملک‌مطیعی، عباس جمشیدی‌فر، ارشیا صادقی طارمی، زهرا منصوری و... بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: زن و شوهری یکروز جایشان با هم عوض می‌شود...