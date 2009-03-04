آلودگی نفتی رودخانه کرخه مهار شد/ آب شرب مردم سالم است

محسن پویا در گفتگو با مهر در اهواز عنوان کرد: در حال حاضر بحران آلودگی نفتی در رودخانه کرخه کاملا مهار شده است و هم اکنون توسط کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و متولیان امر آثار به جا مانده از آلودگی در حاشیه رودخانه در حال جمع آوری است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش همگانی که توسط شرکتهای نفت، آبفای خوزستان، سازمان آب و برق، اداره کل بنادر و کشتیرانی، سپاه و ارتش در حال انجام است حداکثر ظرف 10 روز آینده هیچگونه اثری از این حادثه در بستر و حاشیه رودخانه کرخه به جا نماند.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان خاطر نشان کرد: شرکت آبفای خوزستان از ابتدای وقوع این حادثه با بسیج تمام امکانات وتجهیزات به منظور جلوگیری از هر گونه خسارت و یا تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت آب مردم منطقه، در تصفیه خانه طرح جامع دشت آزادگان که تامین کننده آب شرب شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان ، رفیع و روستاهای مسیر است اقدام به ایجاد لایه های حفاظتی در داخل تأسیسات کرده است.

پویا ادامه داد: این تمهیدات به شکلی بود که با استفاده از لایه های حفاظتی قوی و فیلتر های مخصوص کربنی از نفوذ آلودگی به تاسیسات آب شرب مردم جلوگیری شد.

مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان عنوان کرد: به رغم ایجاد این مشکل، کیفیت و کمیت آب شرب شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان و رفیع کاملاً پایدار ماند.

پویا همچنین خاطر نشان کرد: تا زمانی که تمام علائم و ویژگی های رودخانه به شرایط اولیه بازگردد این شرکت، تمهیدات اتخاذ شده را به صورت مستمر و دائم ادامه خواهد داد.

اول اسفند ماه بر اثر پوسیدگی لوله های 18 اینچی انتقال نفت خام از مسیر عین خوش به اهواز در نزدیکی روستای سن بهادر از توابع شوش، نفت نشست دارد و این مواد به رودخانه کرخه ریخته شدند و 90 کیلومتر از آن را آلوده کردند.