افزایش قیمت تورهای گردشگری/ مردم بعد از نوروز به سفر بروند

محمد حسن کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش قیمت تورهای گردشگری داخلی برای ایام نوروز گفت: یک تور مسافرتی ازمولفه های مختلفی مانند اقامت ، حمل ونقل ، غذا و... تشکیل می شود به همین دلیل در صورت افزایش نرخ این موارد قیمت نهایی تور نیز افزایش پیدا می کند.

این درحالی است که کارشناسان امور گردشگری معتقدند نرخ تورهای مسافرتی برای ایام نوروز حدود دوبرابر افزایش پیدا کرده است.

رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی درادامه افزود: فقط 15 تا 20 درصد قیمت تور مربوط به سود آن می شود که این موضوع نیز در مقابل سرمایه گذاریهای دیگر به هیچ وجه زیاد نیست.

هم اکنون بیش از دو هزاردفترخدمات مسافرتی در کشور فعالیت می کنند و ازاین میان 1030 آژانس فقط درتهران مشغول هستند.

کرمانی با اشاره به اینکه افزایش دو برابری قیمت تورهای گردشگری در کشور امری کاملا طبیعی است، گفت: در تمام کشور های دنیا اینگونه است که در هرمناسبت و مراسم خاصی و ایام تعطیل در طول سال قیمتها افزایش پیدا می کند و ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست.



مطرح کردن شعار ترویج فرهنگ سفر به معنای ارزان کردن قیمتها نیست و باید واقعیتهای جامعه را پذیرفت کرمانی

رئیس هئیت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تاکید کرد: با توجه به اینکه دفاتر خدمات مسافرتی در چندین ماه سال با رکود مواجه هستند به همین دلیل در ایام نوروز و برخی تعطیلات قیمتها افزایش پیدا می کند تا این دفاتر نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و دچار ورشکستگی نشوند.

کرمانی در پاسخ به اینکه مردم نمی توانند با توجه به افزایش نرخ ها سفر بروند گفت: آژانسهای مسافرتی براساس تقاضای مشتریان تور خدمات را ارائه می دهند. برهمین اساس چنانچه مردم بدلیل گرانی در تورها ثبت نام نکنند در این صورت دفاتر برای جذب مسافر می توانند قیمتها را کم کنند.

براساس نظارت کارشناسان گردشگری افزایش نرخ ها مانع از ترویج سفر و گردش در میان مردم شده و این امر با صحبتهایی که مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه افزایش تعداد سفرهای داخلی مطرح می کنند، کاملا در تضاد است .

کرمانی در پایان درباره رابطه میان ترویج فرهنگ سفر و افزایش قیمتها نیز گفت : مطرح کردن شعار ترویج فرهنگ سفر به معنای ارزان کردن قیمتها نیست و باید واقعیتهای جامعه را پذیرفت .