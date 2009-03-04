انتشار دو کتاب جدید از سری کتابهای مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین شماره کتاب مترو با عنوان "چه کسی از اینترنت میترسد" توسط مهدی ایزدی طراحی و تولید شده است و با زبانی طنزآمیز به بیان خطرات استفاده نادرست از اینترنت درمیان جوانان و فرهنگسازی در خانوادهها برای استفاده صحیح از اینترنت، پرداخته میشود.
چهل و هفتمین شماره کتاب مترو با عنوان "جشن تولد مترو" به بررسی خدمات 10 ساله شرکت در مترو تهران اختصاص یافته است. این کتاب توسط ابوالفضل محترمی در دست تولید است و در دهه سوم اسفندماه در مراکز توزیع کتاب مترو به شهروندان عرضه خواهد شد.
همچنین از سوی اداره امور کتاب و کتابخانههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، ایستگاه مترو کرج به مراکز فروش کتاب مترو و ساماندهی نظام توزیع کتاب مترو در ایستگاههای فروش اضافه شد.
در حال حاضر کتاب مترو در ایستگاههای مترو امام خمینی، شهر ری، پانزده خرداد، نواب، دروازه دولت، امام حسین، سرسبز، علم وصنعت، صادقیه و 7 تیر به فروش میرسد.
کتابهای "چه کسی از اینترنت میترسد" و "جشن تولد مترو" از جمله کتابهای مجموعه مترو منتشر شد.
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