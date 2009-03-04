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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

چالشهای عمده بهداشت محیط کرج نیازمند بررسی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس بهداشت محیط کرج گفت: 16 چالش عمده ای که در بهداشت محیط کرج وجود دارد باید بررسی و برای حل آن چاره اندیشی شود.

مقصود جعفری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به طور کلی 16 چالش عمده در زمینه بهداشت محیط در کرج وجود دارد که تمامی این چالشها با بررسی به موقع و برنامه ریزی مناسب در دراز مدت حل شدنی است.

وی افزود: این چالشها شامل آلودگی آب شرب مناطق روستایی است که دلیل اصلی آن در اختیار نبودن شبکه مناسب آبرسانی و نیود افراد متخصص در این مناطق و فرسودگی شبکه های آبرسانی روستایی است.

جعفری نیا همچنین عدم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری، عدم جمع آوری و دفع مناسب آبهای سطحی در زمان بارندگی، وجو دامداریها و دام فروشیها در محدوده های شهری را نیز از دیگر چالشهای عمده بهداشت محیط کرج برشمرد.

وی در این خصوص تاکید کرد: تاکنون مکاتباتی با اداره جهاد کشاورزی، دامپزشکی و محیط زیست کرج صورت گرفته است که انتظار می رود جهت رفع چالشهای موجود اقدامات لازم را انجام دهمد و د راین راستا تاکنون اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته است که به تنهایی کافی نیست.

رئیس بهداشت محیط کرج در ادامه گفت: عدم جمع آوری، حمل دفع بهداشتی زباله های عفونی و مراکز بهداشتی درمانی، عرضه نان با جوش شیرین، وجود فروشندگان دوره گرد، آبیاری صیفی جات و سبزی با فاضلاب، عدم جمع آوری و تصفیه فاضلاب ها، عرضه پرنده زنده در بافت مسکونی شهری، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، وجود سگهای ولگرد در بافت شهری و آلودگی هوای شهر از دیگر چالشهای مهم بهداشت محیط کرج است.

مقصودی نیا عنوان کرد: کرج جزو هشت شهر آلوده کشور از نظر آلودگی هواست.

کد مطلب 843249

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