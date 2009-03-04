فعالیت 220 واحد صنایع تبدیلی کشاورزی در همدان

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه سالانه چهار میلیون و 500 تن محصول کشاورزی در استان همدان تولید می شود،افزود: از این میزان 3 میلیون تن فرآوری می شود.

وی همچنین با بیان اینکه یک میلیون تن از این محصولات با مجوز جهاد کشاورزی ومابقی با مجوز سازمان صنایع و معادن به فرآوری تبدیل می شود، افزود: به طور متوسط این فرآوری 30درصد ارزش افزوده دارد .

وی گفت: 135 واحد تبدیلی در شهرستان همدان فعال است که این واحدها اشتغال یک هزار و 923 نفر را فراهم کرده اند .

رجبیان با بیان اینکه در حال حاضر فرآوری هر تن محصول به 22 میلیون تومان سرمایه گذاری ثابت نیاز دارد، اظهار داشت: این میزان هزینه با توجه به تورم سال آینده افزایش خواهد یافت .

وی همچنین خاطر نشان کرد : در حال حاضر 800 هزار تن محصول مازاد در استان همدان وجود دارد که این میزان محصول در سالهای آتی به یک میلیون و 200 هزار تن خواهد رسید .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه محصول کشمش از مهمترین اقدام صادراتی استان محسوب می شود ،تصریح کرد: سالانه 50 هزار تن کشمش از طریق صنایع تبدیلی فرآوری می شود .