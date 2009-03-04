به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این فیلم در آخرین جلسه باشگاه فیلم تهران وابسته به کانون فیلم فرهنگسرا به نمایش در‌آمده و با حضور کارگردان، علیمحمد قاسمی فیلمبردار و امید روحانی و حسین معززی‌نیا منتقد سینما مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

"چراغی در مه" با نقش‌آفرینی پریوش نظریه، مسعود حشمت و زنده‌یاد بهروز جلیلی در بخش میهمان بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلم داستانی زنی به نام رعنا را به تصویر می‌کشد که به همراه پدر سالخورده‌اش چراغ‌سازی می‌کند و در انتظار بازگشت همسرش از جبهه است.

گروه تولید پروژه سینمایی "چراغی در مه" در مسیر بازگشت از شمال کشور دچار حادثه شدند که به فوت بهروز جلیلی بازیگر و به کما رفتن اصغر شاهوردی صدابردار سینمای ایران انجامید که وی هنوز هم دچار ضایعات این حادثه است.

فیلم "چراغی در مه" با زمان 80 دقیقه میهمان جشنواره‌های معتبر اروپایی و آمریکایی بوده است. علاقمندان می‌توانند برای تماشای این فیلم به نشانی سیدخندان، خیابان ارسباران، فرهنگسرای هنر مراجعه کنند.