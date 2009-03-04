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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

در سال جاری؛

108 برنامه فرهنگی در ایلام اجرا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان ملی جوانان استان ایلام گفت: در سال جاری 108 برنامه فرهنگی در این استان اجرا شده است.

عباس حیدری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری برنامه های متنوع فرهنگی برای جوانان استان ایلام اجرا شده است.

وی ادامه داد: 108 برنامه فرهنگی در زمینه های مختلف فرهنگی در مجموع برای جوانان استان ایلام اجرا شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه این برنامه در زمنیه های ازدواج، زندگی، آموزشی، اشتغال و..بوده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر جوانان استان ایلام با مشکلاتی از قبل شغل، ازدواج و مسکن مواجه هستند.

حیدری پور عنوان کرد: در زمینه ازدواج جوانان استان نیز برنامه های مختلفی از جمله آنها برگزاری همایشها، تشکیل ستاد ازواج در کلیه شهرستانهای استان، برنامه آموزشی قبل ازدواج، مشاوره ها و..بوده است.

این مسئول یادآور شد: امید است با برنامه ریزیهای درست زمینه برطرف کردن مشکلات جوانان استان فراهم شود.

کد مطلب 843254

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