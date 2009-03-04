آغاز به کار نمایشگاه بهاره در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار همدان در آیین افتتاح نمایشگاه بهاره در همدان با بیان اینکه تعامل مطلوبی بین سازمان بازرگانی و امور صنفی استان همدان وجود دارد ، اظهار داشت: باید در بازار عرضه کالا نیز تعامل با مصرف کنندگان همین روال حاکم باشد.

محمد ناصر نیکبخت با بیان اینکه بخش عمده ای از اقتصاد جامعه ما در اتحادیه و اصناف نهفته است، خاطر نشان کرد: مجامع امور صنفی استان همدان با داشتن مدیریت کارآمد در کنار دیگر بخشهای مختلف استان در حال حاضر فعال بوده و حتی در بعضی مواقع پیشروتر از بخش های دیگر است .

وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های مختلف نقش بزرگی در کشورهای مختلف دارد، اظهار داشت: در این نمایشگاه هر مجموعه ای باید در حضور مقتدرانه همراه با نیاز مردم حرکت کند.

نیکبخت برگزاری نمایشگاه بهاره اصناف را باعث تثبیت بازار عنوان کرد و اظهار داشت: با نزدیکی به سال نو با کاهش قیمت ها مواجه هستیم که برپایی این نمایشگاه نقش تثبیت شرایط و ادامه کاهش قیمت را به همراه دارد.

وی عنوان کرد: نمایشگاه بهاره با محوریت اصناف برگزار می شود که 98 درصد شرکت کنندگان اصناف و تولید کنندگان است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار همدان با بیان اینکه در کنار نمایشگاه بهاره دو بازارچه دیگر در سطح شهر برپاست، افزود: همچنین در این نمایشگاه اقلام یارانه ای از جمله برنج، روغن و حبوبات عرضه می شود.

نمایشگاه بهاره اصناف از امروز به مدت 10 روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان برپاست.