فوریت طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح که فوریت آن با با 139 رای موافق، 32 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید، مناطق محروم و توسعه‌نیافته به ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری افزوده می‌شود.



در مقدمه‌ توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه در برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیتهای مختلف سازمان و موسسات دولتی و کل نهادهای انقلاب اسلامی در جهت اجرای سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در بسط عدالت اجتماعی در سطح کشور، قانون فعلی تقسیمات کشوری نقش به سزایی دارد و حال با گذشت 24 و نیز به دلیل رشد شهرها و روستاها و بخشهای کشور این قانون در بخشی از امور جوابگوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مناطق کشور به ویژه مناطق محروم و توسعه‌نیافته نمی ‌باشد لذا ضرورت دارد با توجه به ورود انقلاب اسلامی ایران به دهه چهارم که به نام دهه‌ گفتمان و پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است جهت حضور موثر نهادها و موسسات دولتی در مناطق محروم و توسعه‌نیافته توجه ویژه‌ای مبذول شود.

درادامه این مقدمه می خوانیم : بنابراین با توجه به موارد فوق و بنا به دلایل ضرورت توجه به مناطق محروم و کم‌ توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته اقصی نقاط مختلف کشور و حفظ و صیانت از منابع طبیعی، حضور موثر مدیران تام‌الاختیار در مناطق دور افتاده و امکان حفاظت بیشتر از منابع محدود جنگلی کشور با ایجاد ساز و کارهای قانونی مناسب این طرح تهیه شده است.

