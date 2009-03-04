رکود جهانی در صنعت رایانه / سقوط 35 درصدی فروش تراشه های رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، صنایع رایانه طی سال جاری با رکودی 12 درصدی مواجه خواهد شد. این پدیده پس از رکود 3.2 درصدی در سال 2002 دومین دوره رکود در این صنایع خواهد بود.

آمار به دست آمده همچنین از سقوط 35 درصدی فروش تجهیزات نیمه رسانا و تراشه های رایانه ای در سالهای 2008 تا 2009 خبر می دهد.



با این حال تحلیلگران معتقدند شرایط اقتصادی جهان به هر شکلی که باشد صنایع تراشه های رایانه ای دوباره رشد کرده و نسبت به دیگر تکنولوژی های رایانه ای با سرعتی بیشتر جایگاه گذشته خود را به دست خواهد آورد.

یکی از محققان شرکت تحلیلگر گارتنر بر این باور است بحران اقتصادی در جهان تاثیر مستقیمی بر صنایع رایانه به جا گذاشته است که این تاثیر طی سال آینده کاهش یافته و از بین خواهد رفت.

این شرکت پیش بینی کرده بود که فروش جهانی رایانه در سال 2009 نسبت به سال 2008 دوازده درصد کاهش خواهد یافت. یکی از دلایل این کاهش رویکرد شرکتها به استفاده از رایانه های قدیمی تر و جلوگیری از خریداری دستگاههای جدید به منظور صرفه جویی در هزینه های عمومی اعلام شده است.

با وجود کاهش در میزان خریداری، برخی از محصولات در این صنعت همچنان طرفداران خود را حفظ کرده است. دستگاه هایی مانند انواع نت بوکها در سال 2009 نسبت به سال گذشته با 80 درصد استقبال بیشتر مواجه شده اند. با این وجود این میزان تنها 8 درصد از کل بازار رایانه را تشکیل داده و تاثیر چندانی نخواهد داشت.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران معتقدند رکود در صنعت رایانه و تراشه های رایانه ای با وجود ظاهر ناخوشایند خود می تواند فرصت مناسبی برای حل مشکلات محصولات قدیمی و خلق محصولات جدیدتر باشد.