نظارت بر هفت هزار مرکز تولید و عرضه فرآورده خام دامی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید محسن دستور صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره کل دامپزشکی استان افزود: با توجه به درپیش بودن تعطیلات نوروزی و ورود خیل عظیم زائران و مسافران نوروزی به مشهدالرضا، طرح ویژه کنترل و نظارت بهداشتی بر بیش از 7 هزار مرکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در مشهد و سایر شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در طرح مذکور که از پانزدهم اسفندماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد اجرا خواهد شد، کارشناسان این اداره کل، کلیه مراکز یادشده اعم از رستوران‌های بین‌راهی، سردخانه‌ها، مراکز تولید، نگهداری و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز، آشپزخانه‌ها و ... را به طور مستمر بازدید خواهند نمود.

وی با توجه به خطر انتقال بیماری‌های مختلف در اثر عرضه غیر بهداشتی فرآورده‌های خام دامی توسط دستفروشان، خاطر نشان کرد: با کلیه افرادی که به صورت دست فروش در حاشیه جاده‌ها، سطح شهر مشهد و بویژه اطراف حرم مطهر اقدام به عرضه غیر مجاز مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز، کله پاچه، جگر و ... نمایند بطور جدی برخورد شده و پس از تشکیل پرونده برای متهمان، مراتب جهت رسیدگی به دستگاه قضایی تسلیم خواهد شد.

وی از کلیه شهروندان و زائران خواست از خریدگوشت مرغ یا قطعات ران و سینه فاقد بسته بندی، گوشت قرمز فاقد مهر دامپزشکی، گوشت از پیش چرخ شده، آلایش بدون بسته‌بندی و یا فرآورده‌های خام دامی دارای بسته‌بندی با برچسب مخدوش خودداری نموده و هنگام خرید محصولات بسته‌بندی به تاریخ تولید، انقضا و کد بهداشتی دامپزشکی توجه نمایند.

دستور ضمن تاکید بر اهمیت گزارش‌های مردمی در کشف و ضبط موارد غیر مجاز و نیز ارتقای سطح بهداشت عمومی، از کلیه شهروندان درخواست نمود، در صورت مشاهده موارد یادشده و یا سایر تخلفات در عرضه فرآورده‌های خام دامی، مراتب را گزارش دهند.