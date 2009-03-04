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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

ثبت سند برای 40 هزار هکتار از اراضی همدان به نام دولت

ثبت سند برای 40 هزار هکتار از اراضی همدان به نام دولت

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: در سال جاری 40 هزار هکتار از اراضی استان همدان، سند مالکیت به نام دولت دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدرضا همتی صبح امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری برای حفظ منابع طبیعی 10 نیروی جدید به کار گرفته شدند، 39 کیلومتر کمربند حمایتی ایجاد و 68 دهنه چشمه مرمت گردید، همچنین 427 هکتار دیم‌زار به کشت علوفه تبدیل شد.

وی افزود: در سال جاری با رفع تصرف 531 هکتار از اراضی ملی در سطح استان با تلاش‌ها و حمایت‌های دادستانی و دادگستری توانستیم اموال عمومی را حراست نماییم.

همتی بیان داشت: تعداد پرونده‌های مربوط به تصرف منابع طبیعی از سال 80 تا 86 حدود 6 هزار و 59 پرونده و در سال جاری 704 فقره پرونده بود که طی سال 87 حکم حدود 864 فقره پرونده به نفع سازمان صادر گردید.

وی آبخیزداری را در جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ آب ضروری دانست و عنوان کرد: آبخیزداری با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و در نتیجه جلوگیری از بلایای طبیعی چون سیل به مدیریت نیازمند است.

همتی مدیریت آب از بالادست را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این که پوشش گیاهی بین 30 تا 40 درصد آب را حفظ می‌نماید، لذا منابع طبیعی در جهت گسترش پوشش گیاهی تلاش می‌نماید.

وی با تأکید بر اقدامات خوب انجام شده در سال‌های گذشته اضافه کرد: در سه اصل قانون اساسی به مقوله منابع طبیعی اشاره شده و استفاده از آن را مشروط به رعایت عدالت، صلح و دوستی دانسته است.

همتی با بیان اینکه هفته منابع طبیعی یک هفته اجرایی نیست، یادآور شد: در این هفته مردم با روش‌های حفظ و حمایت و بهره‌برداری از منابع طبیعی آشنا می‌شوند.

مدیر کل منابع طبیعی استان همدان با اشاره به نامگذاری روز جمعه آینده با عنوان «منابع طبیعی، سازمان مردم نهاد و آموزه‌های دینی» تصریح‌ کرد: در این روز کارکنان اداره منابع طبیعی در دعای ندبه و نماز جمعه شرکت کرده و پیام مشترک استاندار، امام جمعه و مدیر کل منابع طبیعی نیز قرائت خواهد شد.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان همدان نیز با اشاره به اینکه کنترل روان آب‌ها عمده هدف این معاونت بوده است، گفت: مدیریت آبخیزداری با اجرای پروژه‌های بندهای گابیونی، خشکه‌چین، ملاتی و احداث بندهای خاکی و مرمت عملیات مکانیکی درصدد تحقق اهداف برآمده است، یعقوبی همچنین از علوفه کاری به میزان 716 هکتار، نهال‌کاری به میزان 326 هکتار، بذرکاری به میزان 368 هکتار، حفاظت و قرق به میزان 3651 هکتار خبر داد و گفت: کل اعتبارات در سال 87 حدود 43 میلیون و 200 هزار ریال بوده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل نیز با اشاره به این که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته واگذاری اراضی بدون استعدادیابی انجام نخواهد گرفت، شد: تاکنون 3500 هکتار از اراضی منابع ملی استعدادیابی و کارایی آن‌ها مشخص شده است.

علی حیدر مهرابی، با بیان اینکه تاکنون 83.6 درصد از اراضی ملی دارای سند ملی شده‌اند، گفت: احداث کمربند حفاظتی از دیگر فعالیت‌های اداره کل برای حفاظت از اراضی ملی و دولتی بوده است.

در طول هفته منابع طبیعی تأمین و توزیع بیش از دو میلیون نهال برای طرح‌های توسعه فضای سبز و زراعت چوب و واگذاری به ادارات، کارخانجات و دستگاه‌های اجرایی از جمله برنامه‌های در دست اجراست و هشت هزار نهال سرو نیز در آستانه برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان به یاد هشت هزار شهید سرافراز استان کاشته خواهد شد

کد مطلب 843262

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