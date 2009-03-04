ثبت اطلاعات بزرگترین انفجار گامایی در کهکشانها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان انگلیسی با استفاده از تلسکوپ ماهواره سوئیفت ناسا موفق به ثبت اطلاعاتی از این انفجار گامایی عظیم شدند. به واسطه این تلسکوپ اخترشناسان توانستند امواج گامای ناشی از انفجار را با سرعتی بالاتر از دیگر تلسکوپها موقعیت یابی کرده و مشخص کنند.

همچنین تجهیزات ماورا بنفش این تلسکوپ امکان ثبت طیف ماورا بنفش را تنها 251 ثانیه پس از آغاز انفجار برای اخترشناسان به وجود آورد.

محققان امیدوارند در آینده با استفاده از چنین تجهیزاتی بتوانند با سرعتی بالا به تخمین فاصله این نوع از انفجارها و سطح درخشندگی آنها بپردازند. در این صورت احتمال دستیابی به دلایل شکل گیری انفجار و کهکشان منشا نیز افزایش خواهد یافت.

باورها بر این است که برخی ار انفجارهای گامایی ناشی از انفجارهای گسترده و عظیمی است که در نتیجه فروپاشی هسته ستاره های پر سرعت و حجیم در سیاهچاله ها به وجود می آیند. با این حال تا کنون برخی از این انفجارها به صورت ناشناخته باقی مانده اند.

بر اساس گزارش بی بی سی، اخترشناسان معتقدند دسترسی به اطلاعات انفجارهای گامایی در اولین ثانیه های شکل گیری آنها می تواند علاوه بر ایجاد امکان تخمین ابعاد و منشا انفجارها در کشف کهکشانهایی که نقش میزبان این انفجارها را به عهده دارند موثر واقع شود.