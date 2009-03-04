  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر: موجودی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است/ پیش بینی موجودی سال 88

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر: موجودی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است/ پیش بینی موجودی سال 88

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است و قطعا تکافوی نیاز ارزی سال آینده را می دهد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر دراین زمینه یادآور شد: در حال حاضر هیچ بدهی معوقه ارزی به خارج نداریم .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته تعهداتی وجود دارد که برای ماههای آینده باید پرداخت شود و طبعا با توجه به فروش نفت امکان بازپرداخت این تعهدات وجود خواهد داشت.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در خصوص موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی تاکید کرد: موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است و قطعا تکافوی نیاز ارزی سال آینده را می دهد و پیش بینی ما این است سال 88 نیز به اندازه موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی در این حساب موجودی باشد.
 

کد مطلب 843266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها