مصباحی مقدم در گفتگو با مهر: موجودی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است/ پیش بینی موجودی سال 88

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر دراین زمینه یادآور شد: در حال حاضر هیچ بدهی معوقه ارزی به خارج نداریم .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته تعهداتی وجود دارد که برای ماههای آینده باید پرداخت شود و طبعا با توجه به فروش نفت امکان بازپرداخت این تعهدات وجود خواهد داشت.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در خصوص موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی تاکید کرد: موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی 25 میلیارد دلار است و قطعا تکافوی نیاز ارزی سال آینده را می دهد و پیش بینی ما این است سال 88 نیز به اندازه موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی در این حساب موجودی باشد.



