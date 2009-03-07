چاپ دوم "جشن حنابندان" منتشر شد

به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر،مجموعه‌ای از دو گزارش جنگی است که به وضعیت جبهه‌های جنگ و حاشیه‌های میدان نبرد می‌پردازد. وی بارها تا مرز شهادت رفته و از مردان و فرماندهان جبهه حکایت‌هایی دارد. حکایت اول گوشه‌ای است از خلوص، ایمان و عشق در میدان نبرد و گزارش دو‌ّم حکایت پرستوهای مهاجر جبهه‌های جنوب است.

مقام معظم رهبری در تقریظی بر این کتاب نوشته است: روز و شبی چند در لحظه‌های پیش از خواب، در فضائی عطرآگین و مصف‍ّا و در معراج شور و حالی که سطور و کلمات نورانی این کتاب به خوانندة خود عطا می‌کند، سیر کردم و خدا را سپاس گفتم، هم بر آن قطرة عشقی که در جان این نویسنده افکنده و چنین زلال‌ِ اندیشه و ذوقی را بر قلم او جاری ساخته است، و هم بر آن دست قدرتی که نقشی چنان بدیع و یکتا بر صفحة تاریخ معاصر پدید آورده و صحنه‌هایی که افسانه‌وار از ذهن و چشم بشر این روزگار بیگانه است، در واقعیت زندگی این نسل از ملت ایران نقش زده است... له الحمدالحامدین ابدا لآبدین.



ایشان در ادامه آورده‌اند: بیشتر فضیلت‌هایی که تاریخ انسان را زیور بخشیده و آرایش داده و مشعل و راهنمای افراد بشر شده است محصول لحظة پرباری از زندگی یک یا چند انسان است. صبر، زهد، امتناع، گذشت، شجاعت، صدق، ایثار، و همة فضائل بشر که در سرگذشت او می‌بینیم از این قبیل است. هزاران لحظة پربار در هر روز و شب حماسة هشت سالة ملت ایران مکنون است و هر که با نگاهی هنرمندانه آن‌ها را ببیند و با قلمی هنرمندانه آن را ثبت و ماندگار کند و پیش از این‌ها، با توفیقی الهی به این همه دست یافته باشد، مشعل رهروان معراج انسانی را جانمایه و فروغ بخشیده است، و این کتاب و نویسنده‌اش در آن زمره‌اند.

جنش حنابندان از تولیدات دفتر ادبیات و هنر مقاومت است که چاپ دوم آن توسط انتشارات سوره مهر در 415 صفحه و با قیمت 6800 تومان روانه بازار شده است.