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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

چاپ دوم "جشن حنابندان" منتشر شد

چاپ دوم کتاب "جشن حنابندان" نوشته محمدحسین قدمی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر،مجموعه‌ای از دو گزارش جنگی است که به وضعیت جبهه‌های جنگ و حاشیه‌های میدان نبرد می‌پردازد. وی بارها تا مرز شهادت رفته و از مردان و فرماندهان جبهه حکایت‌هایی دارد. حکایت اول گوشه‌ای است از خلوص، ایمان و عشق در میدان نبرد و گزارش دو‌ّم حکایت پرستوهای مهاجر جبهه‌های جنوب است.

مقام معظم رهبری در تقریظی بر این کتاب نوشته است:  روز و شبی چند در لحظه‌های پیش از خواب، در فضائی عطرآگین و مصف‍ّا و در معراج شور و حالی که سطور و کلمات نورانی این کتاب به خوانندة خود عطا می‌کند، سیر کردم و خدا را سپاس گفتم، هم بر آن قطرة عشقی که در جان این نویسنده افکنده و چنین زلال‌ِ اندیشه و ذوقی را بر قلم او جاری ساخته است، و هم بر آن دست قدرتی که نقشی چنان بدیع و یکتا بر صفحة تاریخ معاصر پدید آورده و صحنه‌هایی که افسانه‌وار از ذهن و چشم بشر این روزگار بیگانه است، در واقعیت زندگی این نسل از ملت ایران نقش زده است... له الحمدالحامدین ابدا لآبدین.

ایشان در ادامه آورده‌اند: بیشتر فضیلت‌هایی که تاریخ انسان را زیور بخشیده و آرایش داده و مشعل و راهنمای افراد بشر شده است محصول لحظة پرباری از زندگی یک یا چند انسان است. صبر، زهد، امتناع، گذشت، شجاعت، صدق، ایثار، و همة فضائل بشر که در سرگذشت او می‌بینیم از این قبیل است. هزاران لحظة پربار در هر روز و شب حماسة هشت سالة ملت ایران مکنون است و هر که با نگاهی هنرمندانه آن‌ها را ببیند و با قلمی هنرمندانه آن را ثبت و ماندگار کند و پیش از این‌ها، با توفیقی الهی به این همه دست یافته باشد، مشعل رهروان معراج انسانی را جانمایه و فروغ بخشیده است، و این کتاب و نویسنده‌اش در آن زمره‌اند.

جنش حنابندان از تولیدات دفتر ادبیات و هنر مقاومت است که چاپ دوم آن توسط انتشارات سوره مهر در 415 صفحه و با قیمت 6800 تومان روانه بازار شده است.

کد مطلب 843267

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