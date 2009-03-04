مربیان کانون پرورش فکری لرستان در مسابقه سراسری "گزارمان" برگزیده شدند

سید فضل الله شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در مسابقات گزارمان که با محوریت نقد و بررسی کتاب در سطح کشور برگزار شد 31 نفر از مربیان کانون پرورش فکری استان لرستان شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در این مسابقه 21 جلد کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت، بیان داشت: در پایان این مسابقات گلشن حسنوند مربی فرهنگی مرکز 3 خرم آباد نفر برگزیده کشور، مریم بارانی بیرانوند و سمیه امیری مربیان فرهنگی مرکز شماره 2 خرم آباد و خانم خاکی مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری اشترینان نفرات برتر استان لرستان شدند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان یادآور شد: گزارمان نویسی بطور ویژه و سالانه در سراسر کشور در بین مربیان و کتابداران کانون پرورش فکری و با هدف به روز سازی اطلاعات مربیان کانون و همچنین تجزیه و تحلیل دلایل استقبال و یا عدم استقبال کودکان و نوجوانان از کتب موجود در مراکز صورت می گیرد.