استقرار 12 پایگاه امداد نوروزی در جاده های همدان

حمید ره انجام در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: از این تعداد پایگاه، 6 پایگاه ثابت ، 4 پایگاه موقت و 2 پایگاه سیار است .

وی با بیان اینکه اکیپ های هلال احمر در جاده ها مستقر هستند،افزود: هدف اصلی اجرای طرح ، امداد و نجات برای کمک رسانی به مصدومان جاده،کمک به در راه ماندگان و افرادی که گرفتار کولاک و برف هستند،می باشد.

ره انجام خاطر نشان کرد: 960 نفر در طرح امداد نوروزی همکاری دارند و در هر پایگاه پزشک 3، امدادگر و یک راننده حضور دارد .

ره انجام ادامه داد: 12 دستگاه آمبولانس ،ابزار هیدرولیک و یک اکیپ امداد کوهستانی در ایام نوروز در میدان میشان واقع در گنجنامه مستقر شده است که از 27 اسفند ماه تا 14 فروردین فعالیت خواهد داشت.

وی در ادامه دومین فعالیت هلال احمر در ایام نوروز را اکیپ راهنمایی مسافران نوروزی دانست و گفت: در این اکیپ 867 نفر در 25 پایگاه حضور دارند و از ساعت 8 صبح تا 19 عصر از 28 اسفند تا 14 فروردین مشغول خواهند شد .

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان با بیان اینکه این پایگاه ها در محل تردد مسافران مستقر هستند ، افزود: اکیپ ها در 8 شهرستان استان آمادگی راهنمایی به مسافران را خواهند داشت.

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