آمریکا با کارناوال کنفرانسها نمی تواند اراده مقاومت را سست کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز در کنفرانس " فلسطین مظهر مقاومت غزه قربانی جنایت" پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم افتتاحیه سخن می گفت ضمن خوشامد گویی به میهمانان و روسای مجالس و هیئت های پارلمانی ابراز امیدواری کرد با حضور فعالانه این کشورها در کنفرانس گامی در جهت احقاق حقوق ملت فلسطین برداشته شود.

وی گفت: از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که با بیانات راهگشا و حکیمانه خود منطق استوار مسلمانان را در پیگیری خواست ملت فلسطین تبیین کردند تشکر می کنم.

لاریجانی خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر معظم در سخنان خویش اشاره کردند دفاع از مظلومیت ملت فلسطین اضلاع عربی، اسلامی و انسانی دارد و هر کس که به هر دلیل مولفه های قرابت بیشتری در خود می یابد مسئولیت سنگین تری بر دوش حمل می کند.

وی ادامه داد: مسئله فلسطین حادثه ای بس بزرگ است که در تاریخ بشریت کم سابقه بوده است. آوارگی میلیونها نفر و در اسارت نگه داشتن میلیونها فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در 60 سال گذشته گوشه ای از این حادثه عظیم است.

رئیس مجلس یادآور شد: تئوری طراحان اسرائیل سازی، ایجاد نقش مسلط این رژیم بر کل کشورهای اسلامی و سرگرم کردن آنها به درگیری روزمره و در سالهای اخیر، رفتار ماجراجویانه آمریکا و ایجاد جنگهای مکرر در منطقه سیمای این طراحی را روشنتر کرده است.

وی افزود: بررسی پدیدارشناسانه این ماجراجوییها نشانگر این امر است که عنصر بیداری، حرکت تجاوز طلبی آمریکا و اسرائیل را عقیم و امروز مقاومت حرکتی تکاملی یافته است.

لاریجانی تاکید کرد: آمریکا تصور نکند با سفرهای تکراری به منطقه دشمنان کلیشه ای در حمایت از اسرائیل می تواند تغییری در این مسیر ایجاد کند و یا با تشکیل کارناوال کنفرانسها و ژستهای قدرت مآبانه می تواند در اراده مقاومت تغییری ایجاد کند. امروز جهان در انتظار تغییر در افکار و استراتژیهای زورگویانه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کنفرانس تهران قصد دارد نگاهی واقعگرا و عمیق به مسئله فلسطین و عقبه های آن کند، قطعا مسئله فلسطین یک امر مقطعی و در یک منطقه کوچک نیست و زنجیره ای از ماجراجوییها را نشان می دهد.

وی ضمن تشکر مجدد از هیئت های پارلمانی حاضر در کنفرانس، به ویژه کشورهای اسلامی از احمدی نژاد رئیس جمهور دعوت کرد تا سخنرانی خود را آغاز کند.

پیش از سخنرانی مقام معظم رهبری، محتشمی پور دبیر کنفرانس حمایت از فلسطین نیز با قرار گرفتن در پشت تریبون از میهمانان حاضر در این کنفرانس به خاطر سفر به تهران و حضور در این کنفرانس تشکر کرد و به آنان خوشامد گفت.