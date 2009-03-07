دادخواهی خانواده های متوفیان ناشی از آلودگی هوا از دادستان کل کشور

دکترمحمد رضا وکیلیان درگفتگو با خبرنگار مهر، به دادخواستهای شهروندانی که درباره فوت های ناشی از آلودگی هوا به دادستانی کل کشور ارائه شده است اشاره کرد و افزود: اخیرا جمعی از مردم با حضور در دادستانی کل کشور خواستار بررسی فوتهای ناشی از آلودگی هوا شده اند.

به دنبال تشدید آلودگی هوا به خصوص در کلان شهر تهران و هشدارهای پی در پی کارشناسان بهداشتی ، معاون قضایی دادستان کل کشور چندی پیش در گفتگو با مهر از خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا خواست مطالبه خسارت کنند.

حسین ذبحی عنوان داشته بود، در صورتی که فوت فرد از سوی پزشکی قانونی آلودگی هوا و یا مسمومیت بر اثر این امر اعلام شود بازماندگان می توانند شکایت خود را مطرح و از دستگاههای مربوطه مطالبه خسارت کنند.

از سوی دیگر دادستان کل کشور نیز با توجه به حساسیتی که تاکنون نسبت به معضل آلودگی هوای تهران داشته وهم به عنوان مدعی العموم ، طی نامه ای از سعید مرتضوی دادستان تهران خواسته با دستگاههایی که در نحوه اجرای طرح کاهش آلودگی هوا کوتاهی کرده اند، برخورد کند.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه دادستانی کل کشور مرجع رسیدگی به چنین شکایاتی نیست، به خبرنگار مهر گفت: شهروندان باید شکایات خود را در محاکم و دادسرا مطرح کنند.

وکیلیان خاطرنشان کرد: شهروندان باید آگاه باشند که فوت ناشی از آلودگی هوا دلایل خاصی دارد و باید به روش کارشناسی و علمی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین انتظار نداشته باشند که تمامی شکایات آنان در محاکم مورد قبول واقع شود.